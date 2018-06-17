Jandarmadan Babalar Günü klibi

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Babalar Günü"ne ilişkin klip yayımlandı.

Klip, bir babanın çocuğunun doğum anındaki heyecanı ile başlıyor. Klipte çocuklarına yemek yediren ve ders çalıştıran babalar ile babasıyla tarlada çalışan bir gencin görüntüleri de yer alıyor.

Kato'da nöbet tutan bir askerin çocuğunun kokusunu içine çektiği görüntünün ardından tabut başında yas tutan bir şehit çocuğu da görüntüler de yer alıyor.

Görevinin başında olan ve şehit babalarının da yer aldığı klip, "Cefakar toprakların fedakar babaları, babalar gününüz kutlu olsun." mesajıyla sona eriyor.