Jandarmadan 'ATAK' klibi

ANKARA (AA) - "Havada, karada, ATAK'tayız" notuyla paylaşılan videoda, "1453 Fatih", "1299 Osman Gazi" ve "1071 Alparslan" isimleri verilen ATAK helikopterlerinin uçuş öncesi hazırlık ve hedefi tam isabetle vurduğu anlar yer aldı.

Klipte, uçuşa hazırlanan ATAK helikopterlerinin havacılık personeli tarafından selamlandığı da görülüyor.

Paylaşımda, "Sahip olduğumuz cesaret, şanlı tarihimizin mirası. ATAK'la daha da güçlüyüz. Jandarma 179 yıldır milletinin emrinde." mesajına da yer verildi.

ATAK helikopterleri, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda 19 Nisan'da düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmişti.

Devlet arşivlerinde adına 1839'dan itibaren rastlanılan Jandarma Teşkilatı, 14 Haziran'da 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.

