Jandarma'dan 180. kuruluş yıl dönümü videosu

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video klip, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Çok sayıda beğeni alan klip, takipçiler tarafından da paylaşıldı.
- Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan video klip, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı
ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video klip, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Çok sayıda beğeni alan klip, takipçiler tarafından da paylaşıldı.