Jandarma ve Deniz Kuvvetlerindeki operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8'i muvazzaf 92 kişiden 79'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlardan irtibat halinde olduğu tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığından 24 üsteğmen ve 32 teğmen ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 üsteğmen ve 35 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 66 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Yürütülen operasyonlar kapsamında, gözaltı sayısı 79'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.