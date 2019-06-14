YOZGAT (AA) - Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Yozgat’ta düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu ifade eden Yeşilyurt, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından jandarmada görevli erler şiir okudu. Jandarmanın yaptığı silahlı gösteri ise beğeni topladı.

Törenin ardından jandarma personeli şehitliği ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.