SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, üstlendiği önemli sorumluluğun bilinciyle, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, yurdun ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyarak, huzur ve güvenliği sağlayan jandarmanın, bu vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile yüce Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Milletin huzuru, asayişin temini ve devletin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet veren, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu, temel kurumlardan jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunun yaşandığını aktaran Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Sosyal hukuk devleti çerçevesinde yasa egemenliğinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, toplumsal yaşamın huzur ve güven içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gece-gündüz ayrımı gözetmeden görev yapan jandarma teşkilatımız, oldukça güç ve önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.

Başarılarla dolu köklü geçmişe sahip jandarma teşkilatı 1839 yılında kurulmuş, gelişen güç yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz, görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inandığımız bir kuruluşumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye’nin yüzölçümü en büyük ikinci ili olan Sivas’ta fiziki zorluklara rağmen özverili çalışmalarını sürdüren jandarma teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlar, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, teşkilat mensuplarına fedakar aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerim."