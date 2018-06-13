ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş mesajında, jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Jandarma teşkilatının kurulduğu günden beri yurdun dört bir yanında halkın huzur ve güvenliği için hizmet ettiğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Ulu önder Atatürk’ün deyimiyle 'Bir Kanun ordusu' olan Jandarma Teşkilatı, milletimizin emniyeti için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte, varlığı ile milletimize güven vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, değerli mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum."