KAYSERİ (AA) - Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Gürsel Cebeci ve jandarma personeli Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cebeci, Kamçı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kamçı, Jandarma Teşkilatı'nın, özverili çalışmalarıyla Türkiye ve Kayseri'de güven unsurunun yapılanmasında çok ciddi çalışmalara imza attığını belirterek, Jandarma Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.

Cebeci ise jandarma personelinin vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



