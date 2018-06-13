NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, kuruluşundan bugüne kadar gurur ve güven kaynağı olan Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihinden aldığı güç ve ilhamla, engin tecrübe, bilgi ve deneyimiyle Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında her geçen gün gelişen ve son sistem teknolojik savunma araçlarıyla kendini yenileyerek büyük başarılara imza atan Jandarma Teşkilatı'nın her zaman milletin övünç kaynağı olduğunu ifade eden Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Kamu düzeninin korunması ve suçu önleyici tedbirlerin alınmasında vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyarak, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün vazife anlayışıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, refah içinde yaşaması için her türlü güçlüğe ve zorlu şartlara rağmen fedakarca bu görevlerini ifa etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın 179.kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm teşkilat mensuplarımıza da aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."