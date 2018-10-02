Jandarma, öğrencilerle gazileri buluşturdu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen konferanslarda gazilerle öğrenciler bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent merkezi ile 6 ilçede konferanslar düzenledi.

Farklı günlerde bir araya getirilen 4-5 okulun ortaokul ve lise öğrencileri, konferanslarda gazilerden sergiledikleri mücadele ve anılarını dinledi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran gaziler, vatan topraklarının korunması ve milli birliğin sağlanmasına gösterdikleri kahramanlıkları anlattı.

Tarihsel geçmiş ile gelecek nesiller arasında köprü kurmak amacıyla yapılan etkinliklerde öğrenciler gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.