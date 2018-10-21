Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı

KONYA (AA) - Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türk Telekom deposundan bakır kablo çalmaya çalışan iki şahsı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Adsız Mahallesi'nde devriye gezerken Türk Telekom’a ait depoda hırsızlık yapıldığını fark etti.

Depoya baskın düzenleyen ekipler, Ercan E. (22) ve Şaban E. (66) isimli şahısları bakır kabloları almaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan Ercan E. ve Şaban E’nin Yeni Mahalle'deki evlerinde yapılan aramada yaklaşık bir ay önce yine Türk Telekom’a ait depodan çalınan yaklaşık 12 bin 500 lira değerindeki 400 metre bakır kablo ele geçirildi.

Şüpheliler, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

