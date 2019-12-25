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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ soruşturması: 36 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
Genel 25.12.2019, 10:32
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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Şüphelilerden 11'i yakalandı
Açıklamada diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği duyuruldu.
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