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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ soruşturması: 36 gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Genel 25.12.2019, 10:32
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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ soruşturması: 36 gözaltı kararı
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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Şüphelilerden 11'i yakalandı

Açıklamada, soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli 22 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla şüphelilerden 11'inin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği duyuruldu.

#türkiye
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