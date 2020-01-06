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Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, biri muvazzaf 5 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Genel 06.01.2020, 14:52
Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı
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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

#türkiye
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