Son Dakika
Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, biri muvazzaf 5 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Genel 06.01.2020, 14:52
Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.