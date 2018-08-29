Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonel telefon hattı ile haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen ve 14 astsubay ile 9 mahrem imam hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerle ilgili idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahıslardan 2'sinin aktif görevde olduğu bildirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

