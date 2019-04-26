Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'deki jandarma birliklerini denetlemek amacıyla kente gelen Çetin, Nevşehir Valiliğini ziyaretinde, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Çetin, Vali Aktaş ile bir süre sohbet ederek istişarede bulundu.

Günün anısına Aktaş ve Çetin karşılıklı hediye takdim etti.

Çetin'e ziyaretinde, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit de eşlik etti.

