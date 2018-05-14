Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Vali Haktankaçmaz'ı makamında ziyaret ederek Kırıkkale hakkında bilgi aldı.

Valilik şeref defterini imzalayan Çetin, burada yaptığı açıklamada, jandarmanın ülkenin her yerinde yoğun faaliyetleri olduğunu söyledi.

Çetin, "Ağırlığımızı daha çok terör ve terörle mücadelede bulunduğumuz doğu illerine verdiğimiz için Kırıkkale gibi huzurlu, sakin bir şehre çok fazla gelemedik. Ama her yer bizim için önemli. Kendi memleketimde olmaktan dolayıda ayrıca mutluyum. Bütün hemşehrilerimize hürmetlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Vali Haktankaçmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haktankaçmaz Orgeneral Çetin'e tablo hediye etti, Çetin de Haktankaçmaz'a plaket takdim etti.