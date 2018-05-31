Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da

ÇANKIRI (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Belediyesince kurulan çadırda verilen iftara katıldı.

Karatekin Mahallesi Sultan Süleyman Cami yanına kurulan iftar çadırına gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, burada Vali Hamdi Bilge Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt tarafından karşılandı.

İftar çadırında vatandaşlarla yemek yiyen Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, akşam namazını Sultan Süleyman Camisi'nde kıldı, daha sonra cami yanında bulunan tarihi Çivitçioğlu Medresesi'ne geçti.

Medresede ebru ustasından ebru sanatı hakkında bilgi alan Orgeneral Çetin, burada ebru yaptı, medresede beraberindekilerle bir süre sohbet etti.

Orgeneral Çetin ve Müsteşar Yardımcısı Çataklı'ya, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz tarafından tuz lambası ve tablo hediye edildi. Çetin ve Çataklı daha sonra kentten ayrıldı.