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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı Tunceli'de

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'e ziyarette bulundu.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:17
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı Tunceli'de
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TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Sonel tarafından karşılanan Korgeneral Çardakçı'nın şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçtikleri belirtildi.

Açıklamada, Vali Sonel'in Korgeneral Çardakçı'ya Tunceli'ye yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı dilediği aktarıldı.

Ziyarette Korgeneral Çardakçı'ya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek eşlik etti.

Muhabir: Muhammet Mutaf



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