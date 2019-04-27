Jandarma fidan dikti

YOZGAT (AA) - Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sorgun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri fidan dikti.
Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Doğankent beldesindeki yaklaşık 7 dönümlük orman arazisinde gerçekleştirilen fidan dikimine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Gezer, Doğankent Şehit Lokman Erkan İmam Hatip ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.
Sorgun Orman İşletmesi Şefliğinden temin edilen 200 çam fidanı toprakla buluşturulurken, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Hatıra Ormanına her yıl fidan dikimine devam edileceği bildirildi.