Jandarma çalıntı motosikleti bularak sahibine teslim etti

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinden çalınan motosikleti Jandarma ekipleri Beyşehir ilçesinde bularak sahibine teslim etti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi’nde ikamet eden Osman Çakır, 10 Mayıs’ta yaşadığı yerleşim merkezinde Cuma namazı çıkışında cami önüne park ettiği motosikletini bulamayınca Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat etti.



Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cami çevresindeki evlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, 2'si 14 yaşında çocuk olan üç şüpheliyi gözaltına aldı.



Ekipler, şüphelilerin sorgulamalarında verdiği ifade doğrultusunda çalıntı motosikletin Beyşehir ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma, çalıntı motosikleti Beyşehir Gölü kıyısında terk edilmiş vaziyette bularak sahibine teslim etti.



Gözaltına alınan şüpheliler O.Ç. (19), Y.D. (14) ve H.A. (14) jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.

