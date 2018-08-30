JAKEM Komutanlığına bağlı köpeklerin gösterileri nefesleri kesti

Türk Milletinin büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yurdunu işgal eden işgal kuvvetlerine karşı verdiği ve mücadele sonrasında dünyaya altın harflerle yazdırdığı en büyük zaferin 96. yıldönümü, Nevşehir’de coşkuyla kutlandı. Nevşehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlama etkinlikleri Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kompleksleri içerisinde bulunan 2.nolu çim futbol sahasında devam etti. Buradaki törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kurmay albay Yüksel Yiğit, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanların hep birlikte İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, törene katılan protokolün ve vatandaşların bayramını kutladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve halk oyunları gösterilerinin ardından Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığına bağlı köpeklerin gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. JAKEM Komutanlığında bulunan eğitimli köpekler, itaat, kayıp şahıs bulma, patlayıcı bulma ve rehine kurtarma köpekleri tarafından rehine kurtarma operasyonu gösterileri yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları geçiş töreni ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2018, 13:04