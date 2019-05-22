JAKEM kapılarını öğrenciler için açtı

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak Nevşehir'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı, kapılarını öğrencilere açtı.

Emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla özel eğitimli köpekler ile özellikle turizm bölgelerinde suç ve suçlularla mücadelede motorlu taşıtların kullanılmadığı alanlarda görev yapan atlı jandarma timlerinin yetiştirildiği JAKEM'i ziyaret eden öğrenciler, faaliyet alanlarını gezdi.

Müzeler Haftası dolayısıyla öğrencilerin ağırlandığı JAKEM'de konuklar, çeşitli dönemlerde görev yapan at ve köpek iskeleti ile geçmişte jandarma tarafından kullanılan malzemelerin sergilendiği müzeyi gezdi.

JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, her gün farklı okuldan gelen öğrenci gruplarına JAKEM'in çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarıyor.

Etkinliklerin bugünkü bölümünde, JAKEM tesislerini gezen lise öğrencilerine eğitimli köpeklerce özel gösteri düzenlendi.

Bomba arama, itaat, yanıcı madde bulma, engel parkurundan geçiş gibi çeşitli gösterilerin sergilendiği programda, gönüllü öğrencilerin varillerin içine gizlenmesi, köpek tarafından bulunması da icra edildi.

Gösterinin ardından köpeklere dokunmalarına izin verilen öğrenciler, çeşitli cinsteki eğitimli köpeklerle yakından ilgilendi.

Öğrencilerden Gizem Çaycı, eğitimli köpeklerin gösterilerinden etkilendiğini, jandarma teşkilatı adına da gururlandığını belirtti.

Alper İler de ilk defa eğitimli köpekleri yakından izleme imkanı bulduğunu ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan jandarma teşkilatına teşekkür etti.

İler, "Jandarmanın kapılarını bize açmış olması çok güzel. Köpeklerin hareketleri çok hoşuma gitti, çok çalıştıkları belli oluyor. Müze kısmında da çok ilginç eşyalar sergileniyor, burayı çok sevdim." dedi.

Daha sonra atlı birliklerin çalışmalarıyla ilgili bilgi verilen öğrenciler ata bindi.

