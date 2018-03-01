İzocam su sayaçlarını donmaya karşı koruyor

İSTANBUL (AA) - Soğuk havanın etkisini iyice göstermesiyle artan su sayacı patlamaları, boru ve sayaçların yalıtımının yapılmasıyla önlenebiliyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, kış aylarında sıkça yaşanan donma ile su sayacı patlaması problemi, her yıl yüzlerce su sayacının bozulmasına neden oluyor. Ayrıca, açıkta kalan su boruları ve sayaçlar donuyor, borular hasar görüyor ve sayaçlar patlıyor.

Su borularının ve sayaçların yalıtılması ile donma sonucu patlama önleniyor. Boru çapı, dış ortam sıcaklığı ve yalıtım kalınlığı boru ve sayaçlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Yalıtım kalınlığı arttıkça, donmaya karşı direnç de artıyor ve hareketsiz suyun donma süresi uzuyor.



İçinde hareketsiz suyun donduğu her türlü tesisat elemanında yaşanabilecek bu problemde, borulara yüksek kalınlıkta uygulanan cam yünü esaslı "İzocam Camyünü Prefabrik Boru", elastomerik kauçuk esaslı "İzocamflex Boru" güvenle kullanılabiliyor. Benzer şekilde su sayaçlarının, vana ve depoların da "İzocam Camyünü Şilte" ve levhaları ile yalıtımı donmayı önlüyor. Özellikle kolay uygulanabilen, sayaçlara özel hazırlanmış "İzocam Vana Ceketi" su sayaçlarının patlamasını önlüyor.

