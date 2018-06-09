İzocam 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi'nin sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi İzocam’ın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

İzocam açıklamasına göre, Yapı Fiziği Derneği ve İTÜ Mimarlık Fakültesi iş birliğinde düzenlenen 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi İzocam’ın sponsorluğunda 10-11 Mayıs 2018'de gerçekleştirildi. 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi’nde, istenilen nitelikte yapma çevreyi yaratabilmek için ısı, ışık, ses, yangın gibi yapma çevre kontrol sistemlerini; iklimlendirme, aydınlatma, yangın emniyeti gibi yapı servis sistemlerini; enerji denetimi, alternatif enerji kaynakları, sürdürülebilirlik ve su korunumu konularını kapsayan Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü alanında etkili çözümlerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Enerji verimliliği konusunu en önemli gündem konusu olarak benimseyen İzocam, her platformda yalıtım-enerji verimliliği-multi konfor evler ilişkisinin altını çiziyor. Yalıtım ile sağlanacak enerji verimliliğinin ülke ekonomisine sağlayacağı büyük katkıya dikkat çeken İzocam en fazla enerji verimliliğine multi konfor binalar ile ulaşıldığını ve kentsel dönüşümün bu çerçevede büyük bir fırsat sunduğu görüşünde.



2017 yılında enerji ham maddeleri ithalatına 37 milyar dolardan fazla ödeme yapan Türkiye’nin son 10 yıldaki enerji ithalatının ülke ekonomisine bedeli 400 milyar doların üzerinde bulunuyor.

Tüketilen enerjinin yaklaşık dörtte üçü dışarıdan ithal ediliyor ve enerji ithalatı, dış ticaret açığının en önemli kısmını oluşturuyor. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide aşırı dışa bağımlılığı azaltmak açısından binalarda yapılacak enerji tasarrufu büyük önem taşıyor. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar enerji tasarrufu için atılacak en büyük adım ve en yüksek enerji tasarrufunu sağlayan çözüm ise multi konfor binalar.





-En yüksek enerji tasarrufu sağlayan çözüm; Multi Konfor Binalar





Sıfıra yakın enerjili ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran “Multi Konfor Binalar”, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor. Kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekânlarda hem de dış mekanlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen Multi Konfor Binalar en az yüzde 90 enerji tasarrufu hedefliyor. Bu binalar, Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltıcı katkılar sağlıyor.



Özellikle çarpık yapılaşma içindeki niteliksiz konut stokunun hızla ve güvenli yenilenmesi, etkin enerji verimliliği sağlanması, sağlıklı çevre ortamına kavuşulması açısından kentsel dönüşüm önemli bir fırsat yaratıyor. Isı ve ses yalıtımlı, enerji verimliliği yüksek, yangın güvenliği sağlanmış yeni binaların inşa edilmesi enerji tüketiminin azalmasını sağlayacak.



İzocam’ın gürültü kirliliğine karşı kendine özgü ifadesi olan “sessiz şehirler” ile başlattığı mücadelede de Multi Konfor Binalar öne çıkıyor. Şehir gürültüsünün yarattığı stresten uzak durmak için alınabilecek önlemler arasında gürültüyü çokça zaman geçirilen yaşam ve çalışma alanlarından uzak tutmak gerekiyor. Gelişmiş şehirlerde insanlar zamanının %90’ını kapalı alanlarda geçiriyor.

Dışarıdan gelen şehir gürültüsü ile birlikte bina içinde oluşan gürültülere de önlem alınması gerekiyor. Evde hacimler arası ve sokak gürültüsü, fabrikalarda işçi sağlığı, ofislerde sessiz çalışma ortamları sağlayabilmek Multi Konfor şartlarıyla mümkün olabiliyor. Multi Konfor Bina şartları, bunlara ek olarak tiyatro, sinema, konser ve benzeri kültürel etkinliklerin sergilendiği yerlerde de doğru akustik uygulamalar ve ses geçirgenliğinin önlenmesi için de özel alanların korunmasına hizmet ediyor.



Bu alanlarda istenen sessizliğe ulaşmada ise dış cephe yalıtımıyla birlikte yapıların iç duvar yüzeyleri, ara bölmelerinde ve katlar arasında doğru ürünlerle doğru yalıtım uygulanması önem taşıyor. İzocam’ın “sessiz şehirler” yaratmada etkili olan taşyünü ve camyünü ürünleri ses yutucu özellikleriyle ses yalıtımı için iddialı çözümler sunuyor.

