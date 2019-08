.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯ İznik'te yaban mersininin kilogramı 30 liraya alıcı buluyor

Bursa'nın İznik ilçesinin 850 rakımlı kırsal Candarlı Mahallesi'nde 4 yıl önce üretimine başlanan ve kilogramı 30 liradan alıcı bulan yaban mersini, üreticinin yüzünü güldürüyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Eskiden köy olan 30 haneli Candarlı'da, arazi yapısı ve iklim şartlarından dolayı kullanılmayan arazileri değerlendirmek isteyen çiftçiler, 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle bölgenin tarımsal üretimine ilişkin araştırma yaptı.

Dağlık ve engebeli araziye sahip Candarlı bölgesinde, Türkiye'de üretimi çok az yapılan yaban mersininin uyum sağlayacağının belirlenmesinin ardından Polonya'dan getirilen fidanlar dikildi.

Henüz 4 yaşındaki fidanlardan dönüm başına 250-300 kilogram ürün almaya başlayan mahalle sakinleri, yaban mersininin kilogramını 30 liradan toptan satarak hane başı yıllık 60 ila 150 bin lira kazanıyor.

"Yaban mersininin getirisi çok güzel"

Candarlı Kalkınma Kooperatifi Muhasibi Ahmet Turan, AA muhabirine, yaban mersini ile 4 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

Atadan kalma topraklarda, arazi yapısı ve iklim şartlarından dolayı üretim yapamadıklarını belirten Turan, "Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak yaban mersini fidelerini temin ettik. İklimimize uygun olanı topraklarımıza diktik. Yaban mersini, köyümüzün yüzde 80'inin ana geçim kaynağı haline geldi. Yaban mersininin getirisi çok güzel." dedi.

Turan, yaban mersininin, kar yağan bölgelerde pH değeri düşük olan toprakta yetiştiğini anlattı.

"Köyümüz yaban mersininin merkezi haline geldi"

Dönüm başına 250-300 kök ekildiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Fidanlarımız tam yetiştiğinde, 10 yıl sonra dönümden 1,5 ton ürün alabileceğiz. Şu an dönümden 250-300 kilogram ürün alıyoruz. Sezon öncesi anlaştığımız toptancılara kilogramını 30 liradan satıyoruz. Fiyatlar geçen yıl 25 liraydı. Bu yıl fiyatlardan memnunuz. Bu yıl için mahalle genelinde 20 ton ürün bekliyoruz. 600 bin lira gelir elde edeceğiz."

Yaban mersininin Karadeniz Bölgesi'nde de yetiştirildiğini kaydeden Turan, "Serin iklim seviyor. Sıcak bölgelerde yetişmiyor. Köyümüz yaban mersininin merkezi haline geldi. Gelecek yıl bunun festivalini düzenleyeceğiz. Ayrıca yaban mersini, şeker hastalığına çok iyi geliyor, 'şeker düzenleyicisi' olarak biliniyor." diye konuştu.