İzmir'in 'susuz mahallesinde' eşeklerle su taşınıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde şebeke hattından su alamayan Yukarı Çayağazı Mahallesi sakinleri, şebeke suyunun azalması nedeniyle 4 aydır su sorunu yaşıyor.

Evlerindeki musluklardan su akmayan vatandaşlar, mahallenin içinden geçen başka bir su kaynağının geçici olarak bağlandığı meydandaki çeşmelerden doldurdukları su bidonlarını eşekle, motosikletle, el arabasıyla ya da sırtlarında taşıyor.

Sıkıntılarını İZSU ve Büyükşehir Belediyesine ileten vatandaşlar da 4 aydır susuzluklarının giderilmesini bekliyor.

"Susuzluktan utanıyorum"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Özcan Kaymak, 2018 yılında mahallelerinde yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşların çok zor günler yaşadığını, kendisinin de bir meclis üyesi olarak bundan çok utandığını belirtti.

Susuzluk karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir şey yapmadığını savunan Kaymak, "İZSU ve Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bir çözüm bulamadı." dedi.

Birçok İZSU yetkilisine konuyu anlattıklarını ancak mahallelerine herhangi bir yetkilinin gelip bir bilgilendirmede bulunmadığını dile getiren Kaymak, şöyle konuştu:

"Mahallemize verilmeyen suyun tek sorumlusu İZSU'dur. Sondaj çakma yetkisi de var. Bunu yapmak yerine işleri yokuşa sürüp vatandaşı mağdur ediyorlar. Yetkililer bana 'Burada sondaj çakacağız' dedi. 'Bugün, yarın yapacağız, dozer, kepçe arızalı' dediler. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir tane mi dozeri, kepçesi var? Bu insanların mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz."

"Su akmadığı halde saatleri okumaya geliyorlar"

Mahalle muhtarı Hüseyin Kaymak ise sorunlarının çözülememesinden dolayı vatandaşların yüzüne bakamadığını söyledi.

İZSU yetkililerinin mahallelerine gelip gittiğini, ancak sorunun çözülmediğini anlatan Kaymak, "Sondaj yapacağız diyorlar ama ben inanmıyorum. Zaten mahallemize seçim zamanı gelip gidiyorlar. Su akmadığı halde mahallemize su saatlerini okumaya geldiler, ben onları mahalleye sokmadım." diye konuştu.

80 yaşında güğümüyle su taşıyor

Çeşmeden güğümüne doldurduğu suyu taşıyan 80 yaşındaki Ayşe Seven ise hergün su taşımaktan dolayı çok zorlandığını kaydetti.

Seven, "Suyumuzu istiyoruz. Daha önce böyle bir şey yoktu. Eşeği olanlar onlarla su taşıyor, olmayanlar ise sırtında. Evime su götürürken çok zorlanıyorum." dedi.

Mehmet Kiraz da Ödemiş ilçesine KPSS hazırlık kursuna gittiğini, ailesinin yaşadığı mağduriyet nedeniyle onlara su taşımak için kursu yarıda bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi. Kiraz, "Mağduriyetimizi her yere ilettik. Benim imkanım eşekle su taşımaya elveriyor. Herkesin evinde çeşmesini açtığında nasıl su akıyorsa biz de bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İZSU: Pınar kurudu

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada ise Yukarı Çayağzı bölgesinde içme suyu ihtiyacının kaynak suyu ile beslendiği ve bu konuda geçmiş yıllarda su sorununun yaşanmadığı, kaynak suyu yakınında bir vatandaşın sondaj kuyusu açması üzerine tek içme suyu kaynağının kuruduğu belirtildi.

DSİ tarafından sondaj kuyusunun devre dışı bırakılması gerektiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu konuda DSİ'ye bildirim yapılmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda bölgedeki farklı bir kaynak suyu derlenip iletim hattı imalatı yapılarak kaynak suyu şebekeye bağlanmıştır. Fakat bu kaynak suyuna bölgedeki vatandaşlar tarafından sürekli müdahale edildiğinden verim alınamamaktadır. Ayrıca söz konusu kaynak suyunun bulunduğu sahanın kaynak alanı olarak tescillenmesi ve idaremiz adına tahsis edilmesi için ilgili kurumlardan istenmiştir."

Muhabir: Tezcan Ekizler