İzmir'in kedisever hemşiresi

İZMİR(AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu hemşire Sema Altıntaş, mesai saatlerinde hastalarla ilgileniyor, mesaisi bitince hastanenin bahçesindeki 30 kedinin gönüllü bakıcılığını yapıyor.

Mesleğine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum hemşiresi olarak başlayan, 2003 yılından bu yana da Hasta Hakları Birimi'nde sorumlu hemşire olarak görevini yürüten 57 yaşındaki Altıntaş, 20 yıldır evinde engelli iş yerinde ise sokak kedilerini temizleyip besliyor, rahatsız olanların tedavisini yaptırıyor.

Hastane bahçesine 10 kedievi yaptırdı

İzin günlerinde de kedileri yalnız bırakmayan Altıntaş'ın çabasından etkilenen İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal, hastanenin bahçesinde yer ayırarak 10 kedievi yaptırdı.

Altıntaş'ın kedi sevgisini bilen hastanenin diğer çalışanları, hasta yakınları ve çevredeki esnaf da ona yardımcı oluyor.

"Kedilerle vakit geçirince mutlu oluyorum"

Sema Altıntaş, evindeyken bile aklının hep hastanedeki kedilerde olduğunu söyledi.

Kedilerle vakit geçirince çok mutlu olduğunu belirten Altıntaş, "Hastaların haklarını ararken hayvanların da haklarını arıyorum. Buraya gelince onlar beni karşılıyor zaten. Bir şekilde yemek saatini biliyorlar. Elimizde mama torbasıyla gelince arkamızda bir yemek kuyruğu oluyor." dedi.

Altıntaş, hayvan sevmeyen bazı mesai arkadaşlarının da yaptıklarından etkilenerek kedileri sevmeye başladığını, zaman zaman birlikte bakımlarını yaptıklarını anlattı.

"Kediler onu görünce etrafından ayrılmıyor"

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal da kedileri çok sevdiğini, zaman buldukça ilgilendiğini söyledi.

Hastanede görev yapmaya başladığında Altıntaş'ın kedilere sevgisinden çok etkilendiğini belirten Ünal, "Kediler onu görünce etrafından ayrılmıyor. Bahçede kedi grubuyla dolaşıyor." dedi.