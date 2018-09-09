İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi, atlı süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı.

Kutlamalar Basmane Karakolu önünde Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk bayrakları ile yürüyen katılımcılar, ay yıldızlı tişörtler giydi. Çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği yürüşte 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Türk bayrağı ve toprak emaneti

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan İzmir Valiliği önündeki törene geçildi.

Buradaki törende atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de İzmir'e girişi ve Valilik binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı. Bu gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Büyük Taaruz Atlı Birliği'nin Afyonkarahisar'dan getirdiği Türk bayrağı ve toprak, Vali Ayyıldız'a teslim edildi. Türk bayrağını öperek teslim alan Ayyıldız, "Kutsal emanet ilelebet bizde ve İzmir'imizde yaşayacaktır. Vatan size minnettardır." dedi. Bu sırada Saat Kulesi önünde Atatürk posteri açıldı.

"İzmir, direniş destanımızın simge kenti"

Buradaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 9 Eylül'de İzmir'in tarih yazdığını, tarihin de İzmir'i yazdığını belirterek, bin 213 günlük işgalin sonlandırıldığı, Anadolu'nun düşman zulmünden, süngüsünden, dipçiğinden kurtarıldığı o günün üzerinden neredeyse koca bir asır geçtiğini kaydetti.

Kurtuluş heyecanını hep ilk günkü gibi hissettiklerini ifade eden Kocaoğlu, "9 Eylül'ü sıradan bir gün olmaktan çıkaran, yalnızca kentimizdeki işgalin sonlandırılması değil. İzmir'in kurtuluşu aynı zamanda Türkiye'nin kurtuluşu, özgürlüğümüzün dosta düşmana ilanıdır. İzmir, bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kentidir." diye konuştu.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları da okundu.

Halk oyunları, bale gösterileri ve çocuk korosu dinletisinin sergilendiği tören Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında Afyonkarahisar'dan gelen bisikletlilerin getirdikleri Türk bayrağı ve toprağı Vali Ayyıldız'a vermesiyle sona erdi.

Törene katılan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kordon'da Ethem Tem Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan fotoğrafların bulunduğu Zafer Yolu Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.

Yüzme etkinliği

Öte yandan kutlamalar kapsamında Urla'da da "Dokuz Eylül Yüzme Etkinliği" gerçekleştirildi.

Gelinkaya sahilinde Marathon Masters Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe Manş Denizi'ni yüzerek geçen üçüncü Türk kadını unvanını alan 22 yaşındaki Bengisu Avcı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 yüzücü katıldı.

Yüzücüler, 2 kilometrelik parkurda kulaç attı.

Muhabir: Halil Şahin



