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İzmir'deki cinayetlerin katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı.

Genel 30.12.2019, 15:37
İzmir'deki cinayetlerin katil zanlısı yakalandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı.

İzmir'de peş peşe 2 cinayet

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#türkiye
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