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Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
İzmir'deki cinayetlerin katil zanlısı yakalandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı.
Genel 30.12.2019, 15:37
İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı.İzmir'de peş peşe 2 cinayet
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