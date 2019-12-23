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İzmir'de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu
İzmir'de etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Genel 23.12.2019, 12:04
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İZMİR (AA) - İzmir'de gece saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılarak yola düştü.
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