İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ve Ödemiş ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Tire'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu sonrası Turgut Özal Bulvarı, Toplu Konut Sitesi, Adliye Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

Kısa süre etkili olan sağanak sonrası caddede park halindeki motosikletler ile çöp konteynerleri ve bazı eşyalar akıntıda sürüklendi.

İZSU ve Tire Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Bölgede esnaflık yapan İsmet Fışkın, gazetecilere yaptığı açıklamada yağışın kısa sürmesine rağmen endişe yarattığını söyledi.

Ödemiş'te de yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Su baskınlarına karşı İZSU ekipleri çalışma yürütürken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalıştı.

Muhabir: Turgay Konuralp,Dilek Ayvalı



