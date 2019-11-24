İzmir'de Maurice Aliberti-Esin Özgener İlkokulu açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslik Maurice Aliberti-Esin Özgener İlkokulunun açılış töreni, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılımıyla yapıldı.

Binali Yıldırım, okulun resmi açılış programında yaptığı konuşmada, törene birlikte katıldıkları eşi Semiha Yıldırım'ın da öğretmen olduğunu belirterek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Okul için Özgener ve Aliberti ailelerine teşekkür eden Yıldırım, "İzmir bu anlamda bereketli bir şehir. Hayırseverlerimiz 25 okul yaptırıyor. Bugün bir müjdemiz daha var. 25'in üzerine yeni bir okul daha geliyor. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener kardeşime dedim ki 'Babalar için bir okul var, analar için yok mu? O da 'Başım gözüm üstüne' dedi. Bir de anneler için böyle güzel bir okul yaptırmaya karar verdiler. İzmirliler adına hayırlı olsun." dedi.

Kent genelinde tekli eğitimin yüzde 81 oranına ulaştığını, bu rakamı yüzde 100'e çıkarmak için yeni bir eğitim seferberliği başlatılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, başta hayırseverler olmak üzere herkese büyük görev düştüğünü söyledi.

Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'a ve görevi başında şehit edilen tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bölücülere, teröristlere geçit vermeyeceğiz. Kardeşliğimize asla ve asla zarar verenlere fırsat vermeyeceğiz. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Taşa toprağa yaptığımız yatırımlar 100 yıl ömrü vardır. İnsana yapılan yatırımın ömrü nesilden nesile devam eder. Onun için bu sene hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız, 188 milyar lira ile eğitime en büyük bütçeyi ayırdı. İkinci olarak 10 milyar eksik ile sağlık geliyor. Türkiye'yi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet olmak üzere 4 temel üzerinde yükselteceğiz. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyeler seviyesine hep birlikte çıkaracağız."

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Menderes ilçesinde öğrenciler için yeni bir eğitim kurumunu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 24 derslikli okulu ortağı Ricardo Aliberti ile yaptırdıklarını belirtti. Özgener, babalarının isminin bir okulda yaşayacak olmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Maurice Aliberti-Esin Özgener İlkokulu açıldı. Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde yapımı tamamlanan okul ve öğretmenevi açılışı da canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.

Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra sınıfa girerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.