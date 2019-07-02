İzmir sahillerinde 'atlı jandarma' dönemi

İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atlı Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı timler, yaz dönemi boyunca turistik merkezlerde görevlendirildi.

Seferihisar, Selçuk ile Menderes ilçelerindeki sahiller, mesire alanları ve ören yerlerinde asayiş hizmeti verecek timde, At ve Köpek Eğitim Merkezinde eğitilen "Aslanbey ve "Pamir" isimli atlar görev yapacak.

Efes Antik Kenti'nde asayiş çalışması da yapacak Atlı Jandarma Timi, yaz sonuna kadar görevli olacak.

Jandarma Timlerinin, yerli ve yabancı turistlere yönelik özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesi konusunda caydırıcı olması hedefleniyor.

Göreve başlayan timlere devriyeleri sırasında vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Muhabir: Mustafa Yıldırım