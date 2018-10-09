İzmir Körfezi'nde tatbikat

ANKARA (AA) - Nusret-2018 Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 15-25 Ekim'de İzmir Körfezi'nde icra edilecek.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, Güney Kore, Katar, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan gemi, patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timleri, hafif otonom sualtı aracı timi, karargah ve gözlemci personeliyle Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları katılacak.

Tatbikata ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) 7 gemiyle iştirak edecek.

Tatbikat, katılan birlik komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlama, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirme imkanı sunacak.

Tatbikatta Türkiye'den 7 mayın avlama gemisi, 2 sahil güvenlik botu, komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), korvet, karakol botu, helikopter, su altı savunma görev timi, hafif otonom su altı aracı timiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları yer alacak.

- 49 gözlemci ve 3 karargah subayı katılacak

SNMCMG-2 kapsamında tatbikatta Almanya'dan bir komuta kontrol gemisi, Fransa, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den birer mayın avlama gemisi, Romanya'dan bir hidrografi gemisi ve bir hafif otonom su altı aracı timi, Romanya ve Yunanistan'dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timleri katılacak.

Tatbikatta NATO, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, Gürcistan, Katar, Pakistan, Romanya, Güney Kore ve Suudi Arabistan'dan 49 gözlemci ve 3 karargah subayı bulunacak.

TCG BAYRAKTAR'da 16 Ekim Salı günü saat 10.00'da tatbikata ilişkin basın toplantısı düzenlenecek ardından saat 14.00'te su altına yönelik faaliyet gösteren savunma sanayi firmalarının sergi, sunum ve film gösterimleri icra edilecek.