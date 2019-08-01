İzmir heyetinden Kırşehir'e tarımsal destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kente yapılması planlanan tarımsal üretim ve kadın kooperatifçiliği ile eğitim, kültür, sanat ve yerel yönetim alanında İzmir’den gelen heyet ile toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'den kente gelen heyet ile bir araya gelen Ekicioğlu, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezindeki toplantıda konuşan Ekicioğlu, Kırşehir’de gerçekleşecek tarımsal üretim ve kadın kooperatifçiliği ile eğitim, kültür, sanat ve yerel yönetim alanındaki projelerin hazırlıklarının devam ettiğini aktardı.

Kırşehir için planladıkları tüm projeleri gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda İzmir'e daha önce yaptığımız teknik gezinin ardından şimdi de kente gelen İzmir heyeti ile çalışma sahalarını yerinde inceledik. Kırşehir'e yapacağımız projelerimizi alanında uzman olan eski İzmir Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Çavdar, İzmir Urla Kadın Kooperatifleri Başkanı Düriye Kayserilioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, sanatçı Turgut Kahraman ve eğitim danışmanı Osman Çağrı Şahin ile birlikte değerlendirdik. Gayet verimli olan çalışmamızda, alanlarında uzman bu değerli ekibe, katkıları için teşekkür ediyorum."