İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel oldu

İZMİR (AA) - İzmir Kültürpark'taki 4 numaralı holde yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, baroya kayıtlı 8 bin 309 avukatın 5 bin 986'sı oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 5 adayın yarıştığı seçimlerde, geçerli 5 bin 816 oyun bin 955'ini alan Özkan Yücel başkanlığındaki liste ipi göğüsledi.

İki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına yarışan Mustafa Çetin bin 720, diğer Cumhuriyetçi grup adayı Atalay Aksay bin 258, Yenilikçi Avukatlar Grubu adayı Muhammet Özekes 540, Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Ömer Fatih Şimdi 312 oy aldı.

Özkan Yücel başkanlığında oluşan İzmir Barosunun yeni yönetim kurulunda Özgür Yılmazer, Ali Deman Güler, Burcu Ece Güler, Sinan Balcılar, Cansu Seçgin, Perihan Çağrışım Kayadelen, Gamze Karaoğlu Adıgüzel, Afhan Topel, Mehmet Baran Selanik ve Hüseyin Yıldız yer aldı.

Yücel, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bitti sanıyorsanız hiç şansınız yok. Asıl koşturmaca şimdi başlıyor, enkaz halinde bir baroyu ayağa kaldırmanın zamanı. İzmir Barosunu demokrasinin, insan haklarının, hak ve özgürlüklerin kalesi yapmak ve hukuk devletinin yeniden inşa sürecini İzmir'den başlatmanın zamanı. Onun için daha çok çalışmamız gerekecek. Siz varsanız biz varız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Meriç Ürer



