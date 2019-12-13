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İzmir, Aydın ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
ANKARA (AA) - İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İzmir'in Çeşme, Urla, Seferihisar,...
Genel 13.12.2019, 12:21
ANKARA (AA) - İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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