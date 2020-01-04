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İzmir adliye şehitlerini anıyor
İzmir'de 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can'ın fotoğrafları kentin birçok noktasında yer alıyor.
Genel 04.01.2020, 22:40
İZMİR (AA) - Kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinen Fethi Sekin'in, şehit edilişinin üçüncü yılında kentteki panolar ve bilboardlarda fotoğrafları bulunuyor.
Görselde "Ve İzmir şehitlerine selam durur!" ifadesi kullanıldı.