İzmir adliye şehitlerini anıyor

İZMİR (AA) - Kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinen Fethi Sekin'in, şehit edilişinin üçüncü yılında kentteki panolar ve bilboardlarda fotoğrafları bulunuyor.

Bu arada, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarında da Fethi Sekin ile'ın fotoğrafların bulunduğu görsel yer aldı.

Görselde "Ve İzmir şehitlerine selam durur!" ifadesi kullanıldı.