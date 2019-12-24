İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir kişinin cep telefonuna izinsiz reklam içerikli mesaj gönderen doktorun, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaştı.
ANKARA (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, izinsiz olarak bir kişiye reklam içerikli mesaj gönderen doktor, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 50 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuran kişi, doktor tarafından izinsiz olarak cep telefonuna reklam içerikli mesaj gönderildiğini ileri sürdü.
Bunun üzerine şikayeti incelemeye alan Kurul, doktordan bilgi ve belge talep etti. Ancak doktor, Kurulun taleplerine yanıt vermedi.
Kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin, kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğinin hüküm altına alındığını hatırlatan Kurul, aynı maddede kişisel verilerin, rıza aranmaksızın hangi şartlarda işlenebileceğine yönelik düzenlemelerin bulunduğuna işaret etti.
Veri sorumlusu doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya Kanunun 5. maddesindeki diğer şartlar olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmesiyle kişisel verilerin işlendiğini belirleyen Kurul, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle doktoru 50 bin lira idari para cezasına çarptırdı.
Muhabir: Kemal Karadağ
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