İzinli geldiği köyünde çöken evin altında kalan asker

AKSARAY (AA) - Acemi birliğinden dağıtım izni için geldiği memleketi Aksaray'da çöken kerpiç evin altında kalarak yaşamını yitiren askerin cenazesi defnedildi.

Amasya'daki acemi birliğinden dağıtım izni için geldiği memleketi Aksaray'ın İncesu köyünde çöken kerpiç evin altında kalarak hayatını kaybeden Oruç Usluca'nın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak köye götürüldü.

Helallik alınması için baba evine getirilen Usluca'nın cenazesini karşılayan yakınları gözyaşı döktü. Oruç Usluca'nın babası Mehmet ve annesi Cemile Usluca ayakta durmakta zorlandı.

Usluca'nın kız kardeşi Yıldız Usluca, "Oruç'um herkes seni askere göndermek için gelmiş, kalk da gör" diyerek ağladı.

Köydeki baba evinde helallik alınmasının ardından Büyük Cami'ye götürülen Usluca'nın cenazesi, burada İl Müftü Yardımcısı Yaşar Zengin tarafından kıldırılan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Usluca'nın amcasının oğlu Abdurrahman Usluca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya'daki birliğinde acemiliğini tamamlayan Usluca'nın iki gün önce köye geldiğini söyledi.

Oruç Usluca'nın, dedesine ait kullanılmayan tek katlı kerpiç evde tadilat yaptığı sırada tavan kütüklerinin çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Usluca, şöyle konuştu:

"Kendisi, dedesinin kullanılmayan evinin ağaçlarını kaldırmak için içeriye giriyor ve ağaçlar üzerine göçüyor. Amasya'da askerlik yapıyordu. 21 gün önce gitmişti ve dağıtım yeri olan Ankara'ya cuma günü gidip teslim olacaktı. Çok üzgünüz."

Cenaze törenine, Usluca'nın yakınları, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı.

Acemi birliğinden dağıtım izni için geldiği memleketi Aksaray'ın İncesu köyünde, dün dedesine ait kullanılmayan tek katlı kerpiç evin tavanındaki kütükleri sökmeye çalışan Oruç Usluca (20), evin çökmesi sonucu göçük altında kalmış, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılan Oruç Usluca'nın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.