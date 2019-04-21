İzciler Çanakkale yolunda

SİVAS (AA) - Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, 77 izciyi "Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampı"na katılmak üzere Çanakkale'ye gönderdi.

Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Lideri Feramuz Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Kurulduğumuz 2010 yılından beri her yıl Çanakkale'ye milli bilinç aşılamak üzere izci göndermekteyiz. Bu yıl da 77 izci ve liderle Çanakkale izci kampına katılacağız. Amacımız milli ve manevi değerleri öğrencilerimize, izcilerimize öğretmek." dedi.

Bu faaliyetlerin milli şuur ve bilinci daha da geliştireceğini umut ettiklerini aktaran Yılmaz, "Çanakkale milli bilinç kampına Türkiye'den ve dünya ülkelerinden izciler katılacak. 57. Alay Karargahı'nın kurulduğu Kocatepe mevkinde kampımızı kuracağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 77 izci, dualar eşliğinde Çanakkale'ye uğurlandı.