İYTE'de güvenli internet anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş, güvenli internet hizmetinin internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz sunulduğunu bildirdi.

Extranet'ten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Tekintaş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) İnovasyon Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu inovasyonun ana unsurlarından olan teknolojinin ve mühendisliğin ön planda yer aldığı CreaTECH+ etkinliğinde yaptığı sunumda, telekomünikasyon sektöründeki güvenli internet gelişmeleri ve Extranet’in bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Daha İyi Bir İnternet Seninle Başlayacak: Değerlerine Sahip Çık" ana temasıyla düzenlediği iletişim çalışmalarına destek verdiklerini aktaran Tekintaş, ayrıca internet kullanıcılarının ve ailelerinin, internetin zararlı içeriklerinden korunabilmeleri için güvenli interneti tercih edebileceklerini kaydetti.

Tekintaş, güvenli internet hizmetinin internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz sunulduğunu belirterek, kullanıcıların güvenli internet hakkında detaylı bilgilere ise BTK'nın hazırlamış olduğu "www.guvenlinet.org.tr" web sitesini ziyaret ederek ulaşabileceklerini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, etkinlik boyunca şirketler tarafından kurulan stantlara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, stantları ziyaret ederek şirketlerin inovatif faaliyetler hakkında bilgi aldı.