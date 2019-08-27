İyimserler daha uzun yaşıyor

ANKARA(AA) - BBC'de yer alan habere göre, Boston Üniversitesinden uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, on binlerce kadın ve erkek hastanın iyimserlik seviyeleri, genel sağlık durumları, spor, diyet, alkol ve sigara alışkanlıkları incelendi.

Hastanelerde sürdürülen araştırma kapsamında kadınlar 10 yıl, erkekler 30 yıl boyunca gözlemlendi.

Çalışma, iyimser olanların yüzde 11 ila 15 daha uzun yaşam süresine sahip olduklarını ve diğerlerine göre 85 yaşına kadar yaşayabilme ihtimallerinin daha yüksek seyrettiğini gösterdi.

Araştırma ekibinden Lewina Lee, "ilk verilerin, daha iyimser insanların hedeflerini gerçekleştirmek için öz güvenlerinin olduğunu, problemleri daha kolay çözdüklerini, bunun da duygularını ve stres seviyelerini daha iyi kontrol edebildiklerini gösterdiğini" belirtti.

"İyimserlik ömrü uzatarak sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir"

Stresin bağışıklık sistemine etkilerine de değinen Lee, iyimserlerin enfeksiyonlarla ve stresin rol oynadığı rahatsızlıklarla daha iyi başa çıkabileceklerini kaydetti.

Lee, "Denek gruplarından rastgele alınan veriler, güzel bir gelecek hayal etmenin veya daha yoğun 'bilişsel davranışçı terapi'nin iyimserlik seviyesinin arttığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

İyimser insanların neden daha uzun yaşadığıyla ilgili tartışmaların devam ettiğini ancak araştırmanın pozitif düşünmenin faydalarını desteklediğini vurgulayan Profesör Lee, "Sürekli olumsuzlukları düşünmekten kaçınmak stresle başa çıkmak için sıradan bir mekanizma olabilir. Bulgularımıza göre iyimserlik, insan ömrünü uzatarak sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, kötümserlere de "güzel bir gelecek hayaliyle bir şeyler yapmalarının kendilerine faydalı olacağı" tavsiyesinde bulundu.

Nasıl daha iyimser olunabilir?

Northumbria Üniversitesinde görevli bilim insanı Michael Smith de günde 20 dakika yazı yazmanın, kitap okumanın, resim yapmanın, müzik dinlemenin ve aşık olmanın, stresle mücadeleyi ve iyimserliği attırabileceğini söyledi.

Kişinin kendisini iç sesiyle iyi düşünmeye sevk etmesinin, olumsuz düşünce sarmalından kurtulmasında etkili olduğuna değinen Smith, olumlu kelimeler kullanmanın ve pozitif varsayımlar yapmanın gerekliliğine işaret etti.

Daha önce de bilim adamları iyimserliğin uzun yaşama olasılığını artırdığını ortaya koyan benzer araştırmalar yapmışlardı.



