"İyilik Kervanı Yollarda" turu

YOZGAT (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "İyilik Kervanı Yollarda" sloganıyla çıktıkları ülke turunda Yozgat'a geldi.

Partisinin Yozgat İl Başkanılığını ziyaret eden Özdağ, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını kapsamlı değerlendirdiklerini söyledi.

Özdağ, "Sayın genel başkanımız bu çerçevede partimizi bir kongreye götürdü. Önce bir çalıştay sonra bir kongreyle seçim sonrasını yeniden yapılandırmanın planlarını gerçekleştirdik. Şimdi yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti hem genel merkez kadrolarını yenilemiş hem bütün Türkiye'de teşkilatlarını yenilemiş olarak sahaya çıkmış bulunuyor." dedi

Özdağ, İYİ Parti genel merkez heyetlerinin illeri dolaştığını belirterek, şunları aktardı:

"Teşkilatlarımızla bir araya geliyor, sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyor, halk ile temas ediyor, basın kuruluşlarını ziyaret ediyor, kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma bugün bitiyor ve gelecek hafta ikinci adımı atacağız. Böylece kısa bir sürede bütün Türkiye'de bu çalışmamızı bitirmiş olacağız."

Özdağ, konuşmasının ardından partililerle basına kapalı görüştü.