"İyilik Kervanı" Çankırı'ya geldi

ÇANKIRI (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve beraberindekiler, İyilik Kervanı Yollarda Projesi kapsamında kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanıkömeroğlu, seçimlerden sonra partilerinin olağanüstü kurultay sürecini de kapsayan demokratik değerlendirme sürecine girdiğini söyledi.

İyilik Kervanı'nın partinin yerel seçimlerinde gerçekleştireceği büyük atılımın ilk adımı olacağını belirten Yanıkömeroğlu, "24 Haziran seçimlerinde başarılı bir sonuç alarak nasıl vatandaşlarımızın takdirini kazandıysak bundan sonraki dönemde de aynı şekilde çalışmaya, ülkemizin içinde bulunduğu ağır buhrandan çıkışını sağlayacak yolları ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu'da teşkilat ve milletle buluşmak için 17 Eylül'den itibaren yollara çıktıklarını ifade eden Yanıkömeroğlu, şöyle konuştu:

"İyilerin ayak seslerini tüm Anadolu'da duyurmak için yola çıktık. Türkiye'yi, İYİ Parti yönetiminde nasıl refaha kavuşturabileceğimizi anlatmaya geliyoruz. Sorunları bir bir nasıl aşacağımızı söylemeye geliyoruz. Milletimize kaybettiği umutları geri kazandırmaya geliyoruz. Onlarla kucaklaşarak, güvenlerini kazanmaya ve hayır dualarını almaya geliyoruz. Anadolu'nun her köşesinde karış karış iz bırakmaya geliyoruz. Nice zorlukların üstesinden gelmiş bir ulusun evlatları olarak bu zorlukların da üstesinden geleceğimiz günler yakındır."