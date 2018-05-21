İYİ Partinin milletvekili aday listesi

ANKARA (AA) - İYİ Partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.
Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ve aday gösterildikleri iller şöyle:
ADANA
1- İSMAİL KONCUK
2- MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
3- ALİ AYDIN
4- NİHAL AĞCA
5- RECAİ MERCİMEK
6- SİNEM ULUDAMAR
7- MEHMET SERTAÇ DURAK
8- VEDAT SABANCI
9- EREN ÖZER
10- HAMZA GÜLTEKİN
11- ŞULE TÜDEŞ
12- ERCAN ATALAY
13- ALİ KABAKLI
14- SİBEL ÇAKMAK
15- İLKER KILINÇ
ADIYAMAN
1- MAHMUT BOZKURT
2- ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
3- ZÜLFİKAR IŞIK
4- FATİME ZEHRA AKBAŞ
5- MAHMUT CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR
1- GÜLTEKİN UYSAL
2- ABDÜLKADİR AKCAN
3- OKŞAN ULUSOY EFE
4- SELAHATTİN MÜHSÜRLER
5- ALPER YAĞCI
6- ÖMER ERYEŞİL
AĞRI
1- BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
2- ADEM KILIÇ
3- MUSTAFA YAŞAR
AMASYA
1- AHMET FATİH COŞAR
2- GÖKHAN LAFÇI
3- MEDET EROĞLU
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
1- KORAY AYDIN
2- HALİL İBRAHİM ORAL
3- MESUT ÖZARSLAN
4- AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
5- MİNE BAŞ
6- YETKİN ÖZTÜRK
7- KADRİYE ÜNLER
8- FEHMİ KANDEMİR
9- BARIŞ DOĞAN
10- ÇAĞLAR AY
11- İHSAN KOÇAK
12- KENAN TÜRÜDÜ
13- HATİCE KÜÇÜK
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
1- ŞENOL BAL
2- ERSÖNMEZ YARBAY
3- GÖKHAN BEKER
4- FARUK KÖYLÜOĞLU
5- HASAN SEYMEN
6- HEDİYE AKDERE
7- TUNCAY TEKAY
8- HÜSEYİN ÖZLÜK
9- BAHA CANKUT SARITAŞ
10- ÇİĞDEM BİNGÖL
11- BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1- DURMUŞ YILMAZ
2- AYHAN ALTINTAŞ
3- REŞAT ERDOĞAN
4- TAMER KAYAALP
5- AYŞE SUCU
6- ÖMER KARAKAŞ
7- HÜSEYİN ŞİMŞEK
8- UMUTCAN GÜNERKAYA
9- AHMET CAN BUĞDAY
10- BÜLENT GÜRSOY
11- ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
12- BERİL GÜMÜŞ
ANTALYA
1- FERİDUN BAHŞİ
2- HASAN SUBAŞI
3- TUBA VAROL ÇOKAL
4- FULYA YASEMİN
5- KADRİ LEVENT DİM
6- MUSA ERTUĞAN
7- BÜNYAMİN SEÇME
8- NEŞE TOKER
9- MERYEM AYDOĞAN
10- CAFER ÜNAL
11- CAHİT KOCABEYOĞLU
12- BİROL ÜSTEM
13- ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
14- ALPER TUNÇER
15- YAKUP CEM ÇINAR
16- LEYLİ KEMAL
ARTVİN
1- FİLİZ AKYÜZ
2- KAMİL AKSU
AYDIN
1- ADNAN SEZGİN
2- BERNA SUKAS
3- HALİL İBRAHİM AKTEMUR
4- ŞULE TUNTAŞ
5- FEVZİ KÖSE
6- SÜLEYMAN DEMİRCİ
7- MUSTAFA ORHUN ÇETİN
8- SEMRA YÜCEL
BALIKESİR
1- İSMAİL OK
2- KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
3- NEZAHAT SALON
4- YAŞAR GENÇ
5- BEGÜM KÜÇÜKOĞLU
6- KERİMAN KÜLTÜR
7- ÖZLEM URAL
8- EROL AYDEMİR
9- ONUR ŞENEL
BİLECİK
1- MESUT TEKİN
2- BATUHAN ATALAY
BİNGÖL
1- MEHMET SAİT YAZICI
2- ABDURRAHİM ARİÇ
3- SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS
1- ZİYA YOLDAŞ
2- HİKMET TUNALI
3- YUSUF DENİZ
BOLU
1- MEHMET AYDIN
2- İRFAN BAYAR
3- NİMET İNCE
BURDUR
1- OSMAN KURT
2- HÜSEYİN ERDEM
3- HATİCE FUNDA BÜLBÜL
BURSA BİRİNCİ BÖLGE
1- İSMAİL TATLIOĞLU
2- SAMİ BİLGE
3- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
4- YÜKSEL YILMAZ
5- ABDULLAH ALAGÖZ
6- SERMİN ÖZENSOY
7- ÜSTÜN TUNALIGİL
8- ÖZGÜR ŞİMŞEK
9- AYHAN TAYFUR
10- MERVE ASA
BURSA İKİNCİ BÖLGE
1- AHMET KAMİL EROZAN
2- HASAN TOKTAŞ
3- ADNAN İSLAMOĞULLARI
4- SERPİL ARSLANTÜRK
5- ALİ EKBER CAN
6- BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
7- İSMAİL ŞENOL
8- YAVUZ BÜLBÜL
9- FAZLI SEYİS
10- ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE
1- RIDVAN UZ
2- İSMET BALKAN
3- İKBAL AYTAÇ
4- MEHMET TAMER ERGÜN
ÇANKIRI
1- AYDIN AYANOĞLU
2- GAMZE ATALAY
ÇORUM
1- FATİH MEHMET ARSLAN
2- ABDULLAH KARAMAN
3- SEFER YILMAZ
4- SİNEM SARI
DENİZLİ
1- YASİN ÖZTÜRK
2- ŞULE TÜRKARSLAN
3- NAFİZ ÖZ
4- TEMEL BAŞBUĞ
5- MEHMET ALİ UZAKGİDER
6- ZEYNEP SÖZERİ
7- MURAT GÜNGÖR
8- HÜSEYİN KÖSEOĞLU
DİYARBAKIR
1- MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
2- AHMET YİĞİT
3- HANDAN KAÇMAZ
4- CEVDET DEMİR
5- NAZIM KAYA
6- FERHAT ALTINDAĞ
7- DOĞAN YONTÜRK
8- ENGİN KONAKÇI
9- NİHAT ARİF TEKİN
10- SELMA TANİN
11- ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
12- ABDÜLKADİR ÇELEBİ
EDİRNE
1- MEHMET AKALIN
2- ORHAN ÇAKIRLAR
3- DİLEK KIRMIZI
4- İSMET ERSÖZ
ELAZIĞ
1- YAVUZ TEMİZER
2- ABDÜLKERİM EFLATUN
3- ALİ YÜCEL UYGUR
4- MUSTAFA KEMAL ATİKELER
5- ENİS GİRAY
ERZİNCAN
1- AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
2- CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM
1- MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
2- ZEKAİ KAYA
3- FATMA CANAN UÇAR
4- YILMAZ CEYRAN
5- ALPASLAN KÜNİ
6- DENİZ SİNİCİ
ESKİŞEHİR
1- ARSLAN KABUKÇUOĞLU
2- ÖMER İBRAHİM
3- EREN EKMEN
4- EBRU SERVİ
5- EMRE DEMİR
6- ARİF GEÇKALAN
7- GÖKÇE YATMAZ
GAZİANTEP
1- İMAM HÜSEYİN FİLİZ
2- MEHMET CAN TUĞSUZ
3- CELAL YILDIRIM
4- MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
5- İSMET KILIÇ
6- İBRAHİM KESKİN
7- LİNA OCAK
8- OĞUZ HOCAOĞLU
9- SANEM KASAPSEÇKİN
10- İZETTİN ŞAHİN
11- İLKER BAY
12- CEREN SOYLU
13- ÜNVER BÜLENT
14- MEHMET ÇELİK
GİRESUN
1- ORHAN ERZURUM
2- ÜNZİLE YÜKSEL
3- AHSEN TÜRK
4- OSMAN ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE
1- ALİ ATEŞ
2- NECDET İLHAN
HAKKARİ
1- DİLEK TANRIKULU
2- YILDIRIM ÖRNEK
3- AYŞE TEZEL
HATAY
1- BİLAL KARACA
2- MEHMET BİÇER
3- MEHMET KORMAN
4- MEHMET ALİ YILDIRIM
5- HATİCE GÜZEL
6- ZEKİ TOPRAK
7- İLKER ÇALIŞKAN
8- KEVSER EKER
9- ERTUĞRUL GAZİ DENER
10- ŞAHİZAR SEBER
11- ALİ KEMAL KÖMÜR
ISPARTA
1- AYLİN CESUR
2- MUSTAFA ŞİMŞEK
3- SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
4- ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT
MERSİN
1- BEHİÇ ÇELİK
2- ZEKİ HAKAN SIDALI
3- ÖZER ÖZEL
4- ÜLKÜ SİNCAR
5- VOLKAN ALKAN
6- HASAN DOYDU
7- OSMAN YILMAZ
8- ÜLKÜ CENGİZ
9- SÜLEYMAN ÇETİN
10- HÜSNİYE EKİNGEN
11- AYDIN RIFAT KOCABAŞ
12- MUSTAFA KUNT
13- ASPORÇA MELİS KESER
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
1- HAYRETTİN NUHOĞLU
2- AHMET ÇELİK
3- YAVUZ AĞIRALİOĞLU
4- MERAL ALEMDAR
5- YÜCEL COŞKUN
6- ONUR AYDIN
7- MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
8- EMİNE KÜÇÜKALİ
9- ADİL ERKOÇ
10- ARİF TEVETOĞLU
11- DURSUN ÇOLAK
12- SULTAN NESLİHAN SEVEN
13- OĞUZ SARUL
14- MİTHAT BORA BULUT
15- NAZLI ASPAY CEBECİ
16- OKTAY ERÇAKAR
17- ŞENTÜRK DEMİRAL
18- FUAT ONBAŞILI
19- KUBİLAY PEYİK
20- HİLAL TUNCER
21- UFUK ÜNAL
22- SAYGIN ÖZYILDIRIM
23- MEHMET ALİ ÖZDEMİR
24- SEVGİ ŞAHİN
25- BARIŞ TAVLAŞOĞLU
26- TUBA ALAYLI
27- AYSEL KIRALİ
28- YELDA GARGUN
29- MURAT AĞIREL
30- ONUR HANLIOĞLU
31- ÖNDER FARUK PARMAK
32- BÜLENT ASLAN
33- YÜKSEL KARAÇAM
34- YÜKSEL BAT
35- CANER YILMAZ
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
1- ÜMİT ÖZDAĞ
2- FATİH MEHMET ŞEKER
3- ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
4- İLAY AKSOY
5- COŞKUN YILDIRIM
6- MEHMET ASLAN
7- BİNNUR KARADAĞLI
8- ALİ DİNÇER ÇOLAK
9- VEDAT YENERER
10- ABDULLAH İLKER SUNGUR
11- NURİ YILMAZ
12- CEMİLE ALBAŞ
13- RÜSTEM FIRAT
14- AYCAN GÜLEÇLİLER
15- SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
16- GÖKHAN KARGI
17- ALİ AKER
18- ERTAN VAROL
19- MUAMMER DEMİRCİ
20- HÜSEYİN ÖNDEŞ
21- YAŞAR KIZILKUM
22- BURÇİN GÖKÇE
23- ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
24- FİSUN MEHLİKA TOCA
25- MUSTAFA AKAY
26- AYDIN EGEMEN
27- MUSTAFA YAZICI
28- UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1- AHAT ANDİCAN
2- ÜMİT BEYAZ
3- HAYATİ ARKAZ
4- MELTEM ÜNAL ERZEN
5- KEMAL NİZİPLİOĞLU
6- HÜSEYİN ÜLGER
7- ÖZDEMİR POLAT
8- ELMAS GRAĞOS
9- AYHAN BÖLÜKBAŞI
10- İSKENDER DURİÇ
11- MERRİN HASİPOĞLU
12- CELAL KARAPINAR
13- SUAT SARI
14- ZEKİ BULGAN
15- OSMAN ERUSTA
16- EVRİM TOK
17- MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
18- MUSTAFA BİLGİLİ
19- MEHMET PÜTÜN
20- RUHİYE AYLA DEMİR
21- MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
22- ZİHNİYE GÜRKAN
23- ALİ HAYDAR GÜVEN
24- MELİHA APAYDIN
25- SİBEL KAYA
26- TAYFUN SİLİVRİ
27- MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
28- NAZMİYE İZGİN
29- KÜRŞAT ÖZER
30- YUSUF YAVUZCAN
31- MURAT KUDRET
32- ARDIL AKIL
33- SEZER ÖZSOY
34- HAKAN AKSU
35- PENBE BOLAT
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
1- DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
2- YILDIRIM ULUPINAR
3- MEHMET TEZKAN
4- ÇİĞDEM ÖZER
5- OSMAN ERTÜRK ÖZEL
6- OSMAN VAROL
7- BÜLENT KIRILMAZ
8- SERAP ÖZÖKTEM
9- ÜLKÜ DOĞAN
10- HÜSEYİN HAKAN IŞIK
11- BURCU BOSTANCIOĞLU
12- İBRAHİM DÖNERTAŞ
13- KADİR GÜREL
14- GİZEM ALBAŞ
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
1- AYTUN ÇIRAY
2- MUSTAFA KERPİŞCİ
3- ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
4- HÜSMEN KIRKPINAR
5- BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
6- METİN DÖKMECİLER
7- ANIL SELEK
8- NADİR GERGİN
9- İLKER GÜL
10- SALİH ATAKAN DURAN
11- HAYRI KÖSEOĞLU
12- ÜLKÜ DOĞAN
13- MURAT CEM ÖZDEMİR
14- PELİN YETKİN YAZICI
KARS
1- YÜKSEL AKBABA
2- AHMET AKÜZÜM
3- HİKMET ŞİMŞEK
KASTAMONU
1- İLHAN ENGİN
2- SEYFİ SARIOĞLU
3- MEHMET MURAT AŞÇI
KAYSERİ
1- DURSUN ATAŞ
2- FATİH ERYILMAZ
3- HÜSEYİN TEKİN
4- BERRİN EYİDEMİR
5- METİN SOYLU
6- SERAP DURMUŞ
7- MESUT UÇAN
8- HASAN AYDIN
9- KAMİL KARAMETE
10- BETÜL TOSUN
KIRKLARELİ
1- KÜRSAD YAMANER
2- SİBEL PİŞKİN
3- MUSTAFA KÖSEOĞLU
KIRŞEHİR
1- MUSTAFA HAKAN ÜNSER
2- ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ
1- LÜTFÜ TÜRKKAN
2- ALİ TÜRKŞEN
3- HARUN DEMİRKAYA
4- RUHİTTİN SÖNMEZ
5- DİJLE AKIN
6- ADİL GÜLEZ
7- AHMET YEŞİL
8- FUAT BERNA
9- İBRAHİM ÖMER TOYRAN
10- RENAN KIRAN
11- AYŞEGÜL BABACAN
12- ALPER BİRCANOĞLU
13- AYLA İLGÜN
KONYA
1- FAHRETTİN YOKUŞ
2- ORHAN TULUKÇU
3- SEVİL SARGIN
4- MEHMET İLKER YİĞİT
5- ŞAKİR BERBER
6- SÜLEYMAN ŞENOL
7- GÖKHAN TOZOĞLU
8- OSMAN FEDAİ
9- MUSTAFA RIDVAN PEKER
10- NAZMİ SIRIT
11- RANA ERARSLAN
12- MEHMET ALİ ÖNAL
13- NAZAN KAYA
14- HULUSİ KOÇAK
15- FARUK ÇÖKLÜ
KÜTAHYA
1- NİHAT KULA
2- İBRAHİM EMRE KARAA
3- HÜSEYİN ÇAKIR
4- MEHMET EMİN BAŞ
5- AYNUR SEZER
MALATYA
1- ALİ BİLİCİ
2- HACI MEHMET TURFANDA
3- ŞULE GÜRSOY
4- SAHRA KARAHAN ERGUVAN
5- MUHAMMET AFŞİN ARIKAN
6- ÖZGÜR BOZKURT
MANİSA
1- TAMER AKKAL
2- GÖKHAN KARAÇOBAN
3- HASAN ERYILMAZ
4- ASLI ÖZ
5- ŞAHAP YARALI
6- KADİR CENK ÖZATICI
7- SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
8- ÖMER GERİTER
9- SELCEN ŞEKERCİOĞLU
10- AHMET KAĞAN AVCI
KAHRAMANMARAŞ
1- FARUK ATLI
2- MUSTAFA BASTIRMACI
3- BÜLENT MEŞE
4- AYŞE KIRAÇ
5- SADİ GÜNEN
6- MÜJGAN ÖZDARENDELİ
7- AHMET ÇABUKEL
8- İRFAN MERT YIKAN
MARDİN
1- HAKAN ERDEM
2- ATLAFUN AYDOĞDU
3- AZİZ RODAN SAROHAN
4- TUNA IŞIKHAN
5- BURHAN İLHAN
6- UĞURHAN ARAS
MUĞLA
1- METİN ERGÜN
2- ERTAN KÜÇÜKAY
3- KORAY HAYVACI
4- PEYAMİ CİNAZ
5- NESRİN AŞTI
6- CAHİT KARAÖZ
7- İZEL KUŞKUN
MUŞ
1- ERKAN KEMALOĞLU
2- ZİHNİ SAYAN
3- BAHRİYE KILIÇ
4- ERKAN ÇELİKOĞLU
NEVŞEHİR
1- MUSA ERTAŞ
2- FATİH MEHMET ŞAHİN
3- HÜSEYİN SEVİNDİK
NİĞDE
1- VEDAT BAYRAM
2- NAİM OSMAN EREM
3- DÖNDÜ GÖKMEN
ORDU
1- YENER YILDIRIM
2- GÜNAY KARAAĞAÇ
3- FERHAT ÇAKIROĞLU
4- MUKADDER KORKMAZ
5- ŞAHİN YILMAZ
6- BARIŞ CANDAN
RİZE
1- HIZIR KESKİN
2- KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
3- AYŞEGÜL ÖZYANIK
SAKARYA
1- ÜMİT DİKBAYIR
2- AYDOĞAN ARSLAN
3- MEHMET KIR
4- NURGÜL ÇAKAR
5- İLKER ÖZBUDAK
6- ZEYNEP ULUSİNAN
7- ASENA ASLAN BURAK
SAMSUN
1- BEDRİ YAŞAR
2- İBRAHİM ÖZYER
3- HÜSEYİN ACAR
4- BİRSEN ÖZTÜRK
5- AKIN ÜNER
6- ÖNDER FATİH ŞENOL
7- HAKAN KİPER
8- AYŞE AYAN
9- FURKAN ÖZDEMİR
SİİRT
1- EMİN TEZ
SİNOP
1- CEYHAN DEMİR
2- SEZGİN ŞİMŞEK
SİVAS
1- ÜNAL POLAT
2- ÜNAL YILMAZ
3- ÇAĞLAYAN DİKMEN
4- BETÜL KILIÇKAYA
5- HÜSEYİN GÜLHAN
TEKİRDAĞ
1- ENEZ KAPLAN
2- MUHTAR MAHRANLI
3- HAZIM TAMER DODURKA
4- BELMA KUVANCI
5- OĞUZHAN AYDIN
6- TUNCAY KIRMIZIGÜL
7- NURCAN BALCI
TOKAT
1- HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
2- FATİH DEMİRKOL
3- İRFAN ALPAT
4- ŞULE ORUÇ
5- ALİ TURAN TOKGÖZ
TRABZON
1- HÜSEYİN ÖRS
2- HÜSEYİN KOLOĞLU
3- TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
4- TUNA TAŞKIN
5- MURAT KELEŞ
6- NEŞE AY
TUNCELİ
1- DÜZGÜN DEMİR
2- ALMILA MARAŞ
ŞANLIURFA
1- ZUHAL ÇİFTKAYA
2- HASAN OĞUL
3- MEHMET ÇADIRCI
4- İMAM BADILLI
5- MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
6- ABDULLAH TÜYSÜZ
7- MEHMET GANİM BAŞAR
8- VEYSEL DEMİR
9- MEMDUH DOĞRU
10- OSMAN ESAD BUCAK
11- MURAT KAÇAK
12- İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ
13- FUAT AKSOY
14- ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR
UŞAK
1- NEŞE YILMAZ
2- ALİ KURT
3- ÖZDEMİR KOÇYİĞİT
VAN
1- SELİM ÖZGÖKÇE
2- FUAT GÖÇER
3- TÜLAY ÇİVİ
4- BAYRAM TARIK ÖZELER
5- TANER BABACANOĞLU
6- M. SALİH ALBAYRAK
7- FUAT BAKAN
8- ALPASLAN DENİZ
YOZGAT
1- SEYİT YÜCEL
2- DERVİŞ VURAL
3- GÖKHAN GENÇASLAN
4- AKIN UYAR
ZONGULDAK
1- AYDIN TÜMEN
2- MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
3- FEHİME ÇAKIR
4- HAVA ÇİÇEK
5- MUSTAFA ADİL ÖZKAN
AKSARAY
1- AYHAN EREL
2- NURİ KOÇAŞ
3- RAHİM AYDIN
4- FATMA PINAR İZGÜ
BAYBURT
1- SÜLEYMAN BURÇ
KARAMAN
1- İSMET İLMİ HATİPOĞLU
2- ATİLLA ZORLU
3- MERVE UÇAR
KIRIKKALE
1- BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
2- MUSTAFA AKYÜREK
3- ŞEVKET ÖZSOY
BATMAN
1- KISMET ÇELİK
2- HASAN ÖLÜK
3- TANSU GÖRKEM
4- BEYHAN ÖZGENER
ŞIRNAK
1- HASAN TATAR
2- ABDULLAH GÜLÇE
3- HACI ÖZER
4- AHMET NURÇOK
BARTIN
1- HAMİT ERHAN ALDATMAZ
2- FATMA SİNEM ÖZÜOKLU
ARDAHAN
1- LEVENT PEHLİVAN
2- ÇELİK DEMİR
IĞDIR
1- GÜNDÜZ GÜNEŞ
2- İBRAHİM AKKUŞ
YALOVA
1- ÜNLEM ÜSTEL
2- ELİF AKYOL TOSUN
3- NUR GEMALMAZ AYAZ
KARABÜK
1- DURSUN ALTIPARMAK
2- HAKKI ÖZDEK
3- TENZİLE ÇELİK
KİLİS
1- MUHAMMET BALCI
2- DİLEK AKKÖZ
OSMANİYE
1- MEHMET TEMEL
2- NİHAT ÇERÇİ
3- MUHAMMET KAYA
4- VAHİDE ÖNER
DÜZCE
1- ERCAN KATIRCIOĞLU
2- YUNUS ÖZAY ER
3- REYHAN ATASEVEN