İYİ Partinin milletvekili aday listesi

ANKARA (AA) - İYİ Partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı. Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ve aday gösterildikleri...

İYİ Partinin milletvekili aday listesi
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ANKARA (AA) - İYİ Partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ve aday gösterildikleri iller şöyle:

ADANA

1- İSMAİL KONCUK

2- MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

3- ALİ AYDIN

4- NİHAL AĞCA

5- RECAİ MERCİMEK

6- SİNEM ULUDAMAR

7- MEHMET SERTAÇ DURAK

8- VEDAT SABANCI

9- EREN ÖZER

10- HAMZA GÜLTEKİN

11- ŞULE TÜDEŞ

12- ERCAN ATALAY

13- ALİ KABAKLI

14- SİBEL ÇAKMAK

15- İLKER KILINÇ


ADIYAMAN

1- MAHMUT BOZKURT

2- ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY

3- ZÜLFİKAR IŞIK

4- FATİME ZEHRA AKBAŞ

5- MAHMUT CİHAN GÜVENÇ


AFYONKARAHİSAR

1- GÜLTEKİN UYSAL

2- ABDÜLKADİR AKCAN

3- OKŞAN ULUSOY EFE

4- SELAHATTİN MÜHSÜRLER

5- ALPER YAĞCI

6- ÖMER ERYEŞİL


AĞRI

1- BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU

2- ADEM KILIÇ

3- MUSTAFA YAŞAR


AMASYA

1- AHMET FATİH COŞAR

2- GÖKHAN LAFÇI

3- MEDET EROĞLU


ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

1- KORAY AYDIN

2- HALİL İBRAHİM ORAL

3- MESUT ÖZARSLAN

4- AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

5- MİNE BAŞ

6- YETKİN ÖZTÜRK

7- KADRİYE ÜNLER

8- FEHMİ KANDEMİR

9- BARIŞ DOĞAN

10- ÇAĞLAR AY

11- İHSAN KOÇAK

12- KENAN TÜRÜDÜ

13- HATİCE KÜÇÜK


ANKARA İKİNCİ BÖLGE

1- ŞENOL BAL

2- ERSÖNMEZ YARBAY

3- GÖKHAN BEKER

4- FARUK KÖYLÜOĞLU

5- HASAN SEYMEN

6- HEDİYE AKDERE

7- TUNCAY TEKAY

8- HÜSEYİN ÖZLÜK

9- BAHA CANKUT SARITAŞ

10- ÇİĞDEM BİNGÖL

11- BARIŞ ÇALIŞKAN


ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1- DURMUŞ YILMAZ

2- AYHAN ALTINTAŞ

3- REŞAT ERDOĞAN

4- TAMER KAYAALP

5- AYŞE SUCU

6- ÖMER KARAKAŞ

7- HÜSEYİN ŞİMŞEK

8- UMUTCAN GÜNERKAYA

9- AHMET CAN BUĞDAY

10- BÜLENT GÜRSOY

11- ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU

12- BERİL GÜMÜŞ

ANTALYA

1- FERİDUN BAHŞİ

2- HASAN SUBAŞI

3- TUBA VAROL ÇOKAL

4- FULYA YASEMİN

5- KADRİ LEVENT DİM

6- MUSA ERTUĞAN

7- BÜNYAMİN SEÇME

8- NEŞE TOKER

9- MERYEM AYDOĞAN

10- CAFER ÜNAL

11- CAHİT KOCABEYOĞLU

12- BİROL ÜSTEM

13- ÖNAL ÇAVUŞOĞLU

14- ALPER TUNÇER

15- YAKUP CEM ÇINAR

16- LEYLİ KEMAL


ARTVİN

1- FİLİZ AKYÜZ

2- KAMİL AKSU


AYDIN

1- ADNAN SEZGİN

2- BERNA SUKAS

3- HALİL İBRAHİM AKTEMUR

4- ŞULE TUNTAŞ

5- FEVZİ KÖSE

6- SÜLEYMAN DEMİRCİ

7- MUSTAFA ORHUN ÇETİN

8- SEMRA YÜCEL


BALIKESİR

1- İSMAİL OK

2- KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK

3- NEZAHAT SALON

4- YAŞAR GENÇ

5- BEGÜM KÜÇÜKOĞLU

6- KERİMAN KÜLTÜR

7- ÖZLEM URAL

8- EROL AYDEMİR

9- ONUR ŞENEL


BİLECİK

1- MESUT TEKİN

2- BATUHAN ATALAY


BİNGÖL

1- MEHMET SAİT YAZICI

2- ABDURRAHİM ARİÇ

3- SELAHETTİN EKİNCİ


BİTLİS

1- ZİYA YOLDAŞ

2- HİKMET TUNALI

3- YUSUF DENİZ


BOLU

1- MEHMET AYDIN

2- İRFAN BAYAR

3- NİMET İNCE


BURDUR

1- OSMAN KURT

2- HÜSEYİN ERDEM

3- HATİCE FUNDA BÜLBÜL


BURSA BİRİNCİ BÖLGE

1- İSMAİL TATLIOĞLU

2- SAMİ BİLGE

3- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

4- YÜKSEL YILMAZ

5- ABDULLAH ALAGÖZ

6- SERMİN ÖZENSOY

7- ÜSTÜN TUNALIGİL

8- ÖZGÜR ŞİMŞEK

9- AYHAN TAYFUR

10- MERVE ASA


BURSA İKİNCİ BÖLGE

1- AHMET KAMİL EROZAN

2- HASAN TOKTAŞ

3- ADNAN İSLAMOĞULLARI

4- SERPİL ARSLANTÜRK

5- ALİ EKBER CAN

6- BETÜL BAYRAKTAR ORHAN

7- İSMAİL ŞENOL

8- YAVUZ BÜLBÜL

9- FAZLI SEYİS

10- ÖZGEHAN KOÇER


ÇANAKKALE

1- RIDVAN UZ

2- İSMET BALKAN

3- İKBAL AYTAÇ

4- MEHMET TAMER ERGÜN


ÇANKIRI

1- AYDIN AYANOĞLU

2- GAMZE ATALAY


ÇORUM

1- FATİH MEHMET ARSLAN

2- ABDULLAH KARAMAN

3- SEFER YILMAZ

4- SİNEM SARI


DENİZLİ

1- YASİN ÖZTÜRK

2- ŞULE TÜRKARSLAN

3- NAFİZ ÖZ

4- TEMEL BAŞBUĞ

5- MEHMET ALİ UZAKGİDER

6- ZEYNEP SÖZERİ

7- MURAT GÜNGÖR

8- HÜSEYİN KÖSEOĞLU


DİYARBAKIR

1- MEHMET SALİM ENSARİOĞLU

2- AHMET YİĞİT

3- HANDAN KAÇMAZ

4- CEVDET DEMİR

5- NAZIM KAYA

6- FERHAT ALTINDAĞ

7- DOĞAN YONTÜRK

8- ENGİN KONAKÇI

9- NİHAT ARİF TEKİN

10- SELMA TANİN

11- ABDÜLBAKİ ÇAKMAK

12- ABDÜLKADİR ÇELEBİ


EDİRNE

1- MEHMET AKALIN

2- ORHAN ÇAKIRLAR

3- DİLEK KIRMIZI

4- İSMET ERSÖZ


ELAZIĞ

1- YAVUZ TEMİZER

2- ABDÜLKERİM EFLATUN

3- ALİ YÜCEL UYGUR

4- MUSTAFA KEMAL ATİKELER

5- ENİS GİRAY


ERZİNCAN

1- AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN

2- CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK


ERZURUM

1- MUHAMMET NACİ CİNİSLİ

2- ZEKAİ KAYA

3- FATMA CANAN UÇAR

4- YILMAZ CEYRAN

5- ALPASLAN KÜNİ

6- DENİZ SİNİCİ


ESKİŞEHİR

1- ARSLAN KABUKÇUOĞLU

2- ÖMER İBRAHİM

3- EREN EKMEN

4- EBRU SERVİ

5- EMRE DEMİR

6- ARİF GEÇKALAN

7- GÖKÇE YATMAZ


GAZİANTEP

1- İMAM HÜSEYİN FİLİZ

2- MEHMET CAN TUĞSUZ

3- CELAL YILDIRIM

4- MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU

5- İSMET KILIÇ

6- İBRAHİM KESKİN

7- LİNA OCAK

8- OĞUZ HOCAOĞLU

9- SANEM KASAPSEÇKİN

10- İZETTİN ŞAHİN

11- İLKER BAY

12- CEREN SOYLU

13- ÜNVER BÜLENT

14- MEHMET ÇELİK


GİRESUN

1- ORHAN ERZURUM

2- ÜNZİLE YÜKSEL

3- AHSEN TÜRK

4- OSMAN ÇALIŞKAN


GÜMÜŞHANE

1- ALİ ATEŞ

2- NECDET İLHAN


HAKKARİ

1- DİLEK TANRIKULU

2- YILDIRIM ÖRNEK

3- AYŞE TEZEL


HATAY

1- BİLAL KARACA

2- MEHMET BİÇER

3- MEHMET KORMAN

4- MEHMET ALİ YILDIRIM

5- HATİCE GÜZEL

6- ZEKİ TOPRAK

7- İLKER ÇALIŞKAN

8- KEVSER EKER

9- ERTUĞRUL GAZİ DENER

10- ŞAHİZAR SEBER

11- ALİ KEMAL KÖMÜR


ISPARTA

1- AYLİN CESUR

2- MUSTAFA ŞİMŞEK

3- SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA

4- ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT


MERSİN

1- BEHİÇ ÇELİK

2- ZEKİ HAKAN SIDALI

3- ÖZER ÖZEL

4- ÜLKÜ SİNCAR

5- VOLKAN ALKAN

6- HASAN DOYDU

7- OSMAN YILMAZ

8- ÜLKÜ CENGİZ

9- SÜLEYMAN ÇETİN

10- HÜSNİYE EKİNGEN

11- AYDIN RIFAT KOCABAŞ

12- MUSTAFA KUNT

13- ASPORÇA MELİS KESER


İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

1- HAYRETTİN NUHOĞLU

2- AHMET ÇELİK

3- YAVUZ AĞIRALİOĞLU

4- MERAL ALEMDAR

5- YÜCEL COŞKUN

6- ONUR AYDIN

7- MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN

8- EMİNE KÜÇÜKALİ

9- ADİL ERKOÇ

10- ARİF TEVETOĞLU

11- DURSUN ÇOLAK

12- SULTAN NESLİHAN SEVEN

13- OĞUZ SARUL

14- MİTHAT BORA BULUT

15- NAZLI ASPAY CEBECİ

16- OKTAY ERÇAKAR

17- ŞENTÜRK DEMİRAL

18- FUAT ONBAŞILI

19- KUBİLAY PEYİK

20- HİLAL TUNCER

21- UFUK ÜNAL

22- SAYGIN ÖZYILDIRIM

23- MEHMET ALİ ÖZDEMİR

24- SEVGİ ŞAHİN

25- BARIŞ TAVLAŞOĞLU

26- TUBA ALAYLI

27- AYSEL KIRALİ

28- YELDA GARGUN

29- MURAT AĞIREL

30- ONUR HANLIOĞLU

31- ÖNDER FARUK PARMAK

32- BÜLENT ASLAN

33- YÜKSEL KARAÇAM

34- YÜKSEL BAT

35- CANER YILMAZ


İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

1- ÜMİT ÖZDAĞ

2- FATİH MEHMET ŞEKER

3- ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

4- İLAY AKSOY

5- COŞKUN YILDIRIM

6- MEHMET ASLAN

7- BİNNUR KARADAĞLI

8- ALİ DİNÇER ÇOLAK

9- VEDAT YENERER

10- ABDULLAH İLKER SUNGUR

11- NURİ YILMAZ

12- CEMİLE ALBAŞ

13- RÜSTEM FIRAT

14- AYCAN GÜLEÇLİLER

15- SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU

16- GÖKHAN KARGI

17- ALİ AKER

18- ERTAN VAROL

19- MUAMMER DEMİRCİ

20- HÜSEYİN ÖNDEŞ

21- YAŞAR KIZILKUM

22- BURÇİN GÖKÇE

23- ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ

24- FİSUN MEHLİKA TOCA

25- MUSTAFA AKAY

26- AYDIN EGEMEN

27- MUSTAFA YAZICI

28- UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR


İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1- AHAT ANDİCAN

2- ÜMİT BEYAZ

3- HAYATİ ARKAZ

4- MELTEM ÜNAL ERZEN

5- KEMAL NİZİPLİOĞLU

6- HÜSEYİN ÜLGER

7- ÖZDEMİR POLAT

8- ELMAS GRAĞOS

9- AYHAN BÖLÜKBAŞI

10- İSKENDER DURİÇ

11- MERRİN HASİPOĞLU

12- CELAL KARAPINAR

13- SUAT SARI

14- ZEKİ BULGAN

15- OSMAN ERUSTA

16- EVRİM TOK

17- MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ

18- MUSTAFA BİLGİLİ

19- MEHMET PÜTÜN

20- RUHİYE AYLA DEMİR

21- MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ

22- ZİHNİYE GÜRKAN

23- ALİ HAYDAR GÜVEN

24- MELİHA APAYDIN

25- SİBEL KAYA

26- TAYFUN SİLİVRİ

27- MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

28- NAZMİYE İZGİN

29- KÜRŞAT ÖZER

30- YUSUF YAVUZCAN

31- MURAT KUDRET

32- ARDIL AKIL

33- SEZER ÖZSOY

34- HAKAN AKSU

35- PENBE BOLAT


İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

1- DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

2- YILDIRIM ULUPINAR

3- MEHMET TEZKAN

4- ÇİĞDEM ÖZER

5- OSMAN ERTÜRK ÖZEL

6- OSMAN VAROL

7- BÜLENT KIRILMAZ

8- SERAP ÖZÖKTEM

9- ÜLKÜ DOĞAN

10- HÜSEYİN HAKAN IŞIK

11- BURCU BOSTANCIOĞLU

12- İBRAHİM DÖNERTAŞ

13- KADİR GÜREL

14- GİZEM ALBAŞ


İZMİR İKİNCİ BÖLGE

1- AYTUN ÇIRAY

2- MUSTAFA KERPİŞCİ

3- ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU

4- HÜSMEN KIRKPINAR

5- BEHİCE YILDIZ ÜNSAL

6- METİN DÖKMECİLER

7- ANIL SELEK

8- NADİR GERGİN

9- İLKER GÜL

10- SALİH ATAKAN DURAN

11- HAYRI KÖSEOĞLU

12- ÜLKÜ DOĞAN

13- MURAT CEM ÖZDEMİR

14- PELİN YETKİN YAZICI


KARS

1- YÜKSEL AKBABA

2- AHMET AKÜZÜM

3- HİKMET ŞİMŞEK


KASTAMONU

1- İLHAN ENGİN

2- SEYFİ SARIOĞLU

3- MEHMET MURAT AŞÇI


KAYSERİ

1- DURSUN ATAŞ

2- FATİH ERYILMAZ

3- HÜSEYİN TEKİN

4- BERRİN EYİDEMİR

5- METİN SOYLU

6- SERAP DURMUŞ

7- MESUT UÇAN

8- HASAN AYDIN

9- KAMİL KARAMETE

10- BETÜL TOSUN


KIRKLARELİ

1- KÜRSAD YAMANER

2- SİBEL PİŞKİN

3- MUSTAFA KÖSEOĞLU


KIRŞEHİR

1- MUSTAFA HAKAN ÜNSER

2- ASAF KAYAOĞLU


KOCAELİ

1- LÜTFÜ TÜRKKAN

2- ALİ TÜRKŞEN

3- HARUN DEMİRKAYA

4- RUHİTTİN SÖNMEZ

5- DİJLE AKIN

6- ADİL GÜLEZ

7- AHMET YEŞİL

8- FUAT BERNA

9- İBRAHİM ÖMER TOYRAN

10- RENAN KIRAN

11- AYŞEGÜL BABACAN

12- ALPER BİRCANOĞLU

13- AYLA İLGÜN


KONYA

1- FAHRETTİN YOKUŞ

2- ORHAN TULUKÇU

3- SEVİL SARGIN

4- MEHMET İLKER YİĞİT

5- ŞAKİR BERBER

6- SÜLEYMAN ŞENOL

7- GÖKHAN TOZOĞLU

8- OSMAN FEDAİ

9- MUSTAFA RIDVAN PEKER

10- NAZMİ SIRIT

11- RANA ERARSLAN

12- MEHMET ALİ ÖNAL

13- NAZAN KAYA

14- HULUSİ KOÇAK

15- FARUK ÇÖKLÜ


KÜTAHYA

1- NİHAT KULA

2- İBRAHİM EMRE KARAA

3- HÜSEYİN ÇAKIR

4- MEHMET EMİN BAŞ

5- AYNUR SEZER


MALATYA

1- ALİ BİLİCİ

2- HACI MEHMET TURFANDA

3- ŞULE GÜRSOY

4- SAHRA KARAHAN ERGUVAN

5- MUHAMMET AFŞİN ARIKAN

6- ÖZGÜR BOZKURT


MANİSA

1- TAMER AKKAL

2- GÖKHAN KARAÇOBAN

3- HASAN ERYILMAZ

4- ASLI ÖZ

5- ŞAHAP YARALI

6- KADİR CENK ÖZATICI

7- SERKAN SERDAR ADIGÜZEL

8- ÖMER GERİTER

9- SELCEN ŞEKERCİOĞLU

10- AHMET KAĞAN AVCI


KAHRAMANMARAŞ

1- FARUK ATLI

2- MUSTAFA BASTIRMACI

3- BÜLENT MEŞE

4- AYŞE KIRAÇ

5- SADİ GÜNEN

6- MÜJGAN ÖZDARENDELİ

7- AHMET ÇABUKEL

8- İRFAN MERT YIKAN


MARDİN

1- HAKAN ERDEM

2- ATLAFUN AYDOĞDU

3- AZİZ RODAN SAROHAN

4- TUNA IŞIKHAN

5- BURHAN İLHAN

6- UĞURHAN ARAS


MUĞLA

1- METİN ERGÜN

2- ERTAN KÜÇÜKAY

3- KORAY HAYVACI

4- PEYAMİ CİNAZ

5- NESRİN AŞTI

6- CAHİT KARAÖZ

7- İZEL KUŞKUN


MUŞ

1- ERKAN KEMALOĞLU

2- ZİHNİ SAYAN

3- BAHRİYE KILIÇ

4- ERKAN ÇELİKOĞLU


NEVŞEHİR

1- MUSA ERTAŞ

2- FATİH MEHMET ŞAHİN

3- HÜSEYİN SEVİNDİK


NİĞDE

1- VEDAT BAYRAM

2- NAİM OSMAN EREM

3- DÖNDÜ GÖKMEN


ORDU

1- YENER YILDIRIM

2- GÜNAY KARAAĞAÇ

3- FERHAT ÇAKIROĞLU

4- MUKADDER KORKMAZ

5- ŞAHİN YILMAZ

6- BARIŞ CANDAN


RİZE

1- HIZIR KESKİN

2- KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU

3- AYŞEGÜL ÖZYANIK


SAKARYA

1- ÜMİT DİKBAYIR

2- AYDOĞAN ARSLAN

3- MEHMET KIR

4- NURGÜL ÇAKAR

5- İLKER ÖZBUDAK

6- ZEYNEP ULUSİNAN

7- ASENA ASLAN BURAK


SAMSUN

1- BEDRİ YAŞAR

2- İBRAHİM ÖZYER

3- HÜSEYİN ACAR

4- BİRSEN ÖZTÜRK

5- AKIN ÜNER

6- ÖNDER FATİH ŞENOL

7- HAKAN KİPER

8- AYŞE AYAN

9- FURKAN ÖZDEMİR


SİİRT

1- EMİN TEZ


SİNOP

1- CEYHAN DEMİR

2- SEZGİN ŞİMŞEK


SİVAS

1- ÜNAL POLAT

2- ÜNAL YILMAZ

3- ÇAĞLAYAN DİKMEN

4- BETÜL KILIÇKAYA

5- HÜSEYİN GÜLHAN


TEKİRDAĞ

1- ENEZ KAPLAN

2- MUHTAR MAHRANLI

3- HAZIM TAMER DODURKA

4- BELMA KUVANCI

5- OĞUZHAN AYDIN

6- TUNCAY KIRMIZIGÜL

7- NURCAN BALCI


TOKAT

1- HÜSEYİN ERKAN İKİKAT

2- FATİH DEMİRKOL

3- İRFAN ALPAT

4- ŞULE ORUÇ

5- ALİ TURAN TOKGÖZ


TRABZON

1- HÜSEYİN ÖRS

2- HÜSEYİN KOLOĞLU

3- TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN

4- TUNA TAŞKIN

5- MURAT KELEŞ

6- NEŞE AY


TUNCELİ

1- DÜZGÜN DEMİR

2- ALMILA MARAŞ


ŞANLIURFA

1- ZUHAL ÇİFTKAYA

2- HASAN OĞUL

3- MEHMET ÇADIRCI

4- İMAM BADILLI

5- MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI

6- ABDULLAH TÜYSÜZ

7- MEHMET GANİM BAŞAR

8- VEYSEL DEMİR

9- MEMDUH DOĞRU

10- OSMAN ESAD BUCAK

11- MURAT KAÇAK

12- İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ

13- FUAT AKSOY

14- ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR


UŞAK

1- NEŞE YILMAZ

2- ALİ KURT

3- ÖZDEMİR KOÇYİĞİT


VAN

1- SELİM ÖZGÖKÇE

2- FUAT GÖÇER

3- TÜLAY ÇİVİ

4- BAYRAM TARIK ÖZELER

5- TANER BABACANOĞLU

6- M. SALİH ALBAYRAK

7- FUAT BAKAN

8- ALPASLAN DENİZ


YOZGAT

1- SEYİT YÜCEL

2- DERVİŞ VURAL

3- GÖKHAN GENÇASLAN

4- AKIN UYAR


ZONGULDAK

1- AYDIN TÜMEN

2- MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU

3- FEHİME ÇAKIR

4- HAVA ÇİÇEK

5- MUSTAFA ADİL ÖZKAN


AKSARAY

1- AYHAN EREL

2- NURİ KOÇAŞ

3- RAHİM AYDIN

4- FATMA PINAR İZGÜ


BAYBURT

1- SÜLEYMAN BURÇ


KARAMAN

1- İSMET İLMİ HATİPOĞLU

2- ATİLLA ZORLU

3- MERVE UÇAR


KIRIKKALE

1- BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

2- MUSTAFA AKYÜREK

3- ŞEVKET ÖZSOY


BATMAN

1- KISMET ÇELİK

2- HASAN ÖLÜK

3- TANSU GÖRKEM

4- BEYHAN ÖZGENER


ŞIRNAK

1- HASAN TATAR

2- ABDULLAH GÜLÇE

3- HACI ÖZER

4- AHMET NURÇOK


BARTIN

1- HAMİT ERHAN ALDATMAZ

2- FATMA SİNEM ÖZÜOKLU


ARDAHAN

1- LEVENT PEHLİVAN

2- ÇELİK DEMİR


IĞDIR

1- GÜNDÜZ GÜNEŞ

2- İBRAHİM AKKUŞ


YALOVA

1- ÜNLEM ÜSTEL

2- ELİF AKYOL TOSUN

3- NUR GEMALMAZ AYAZ


KARABÜK

1- DURSUN ALTIPARMAK

2- HAKKI ÖZDEK

3- TENZİLE ÇELİK


KİLİS

1- MUHAMMET BALCI

2- DİLEK AKKÖZ


OSMANİYE

1- MEHMET TEMEL

2- NİHAT ÇERÇİ

3- MUHAMMET KAYA

4- VAHİDE ÖNER


DÜZCE

1- ERCAN KATIRCIOĞLU

2- YUNUS ÖZAY ER

3- REYHAN ATASEVEN

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