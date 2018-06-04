İYİ Parti'nin Çankırı mitingi

ÇANKIRI (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Gençlere iş bulmak bu devletin borcudur. İş bulamıyorsak, size iş veremiyorsak o zaman iş verinceye kadar aylık 500 lira gençlerimize vatandaşlık maaşı vereceğiz." dedi.

Akşener, partisinin Çankırı il teşkilatınca Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde, İYİ Parti'yi seçime sokmamak için gayret gösterildiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye Dayanışma Fonu kurarak vatandaşların borçlarının affedeceklerini belirten Akşener, ayrıca şunları kaydetti:

"Gençlere iş bulmak bu devletin borcudur. İş bulamıyorsak, size iş veremiyorsak o zaman iş verinceye kadar aylık 500 lira gençlerimize vatandaşlık maaşı vereceğiz. Ev hanımlarına sigorta kısımlarında yardımcı olacağız, tarımda çalışan kadınların 5 yıllık sigorta primlerini biz ödeyeceğiz. Genç konusu bu ülkenin bugünü ve yarını olduğu için öne alarak onu konuşuyorum. Demokrasinin, adaletin, hukukun olmadığı yerde ekonomi gelişmez. Hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis edeceğiz. Ekonomide güveni tesis edeceğiz. Üretimin merkezine koyacağız ve çok ehil bir kadroyla ekonomiyi çok kısa bir sürede düze çıkaracağız. Eski İçişleri Bakanı olduğum için de polislerin 3600 ek göstergelerini vermek bana nasip olacak inşallah."



