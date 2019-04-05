İYİ Parti'li meclis üyeleri partilerine döndü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti'li üyeleri, mazbatalarını alarak partilerine döndü.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada, Millet İttifakı kapsamında CHP listesinden Kırşehir Belediye Meclisi üyeliğini kazanan Nuri Araz, Alaattin Tatlı, Aysel Uzun ve Şahap İlker'e mazbatalarını, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve Merkez İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy takdim etti.

Göçen, meclis üyelerinin partilerine dönmesiyle Kırşehir Belediye Meclisinde gruplarını oluşturduklarını belirtti.

Baştan beri Kırşehir adına iyi işler yapacağına inandıkları Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu desteklediklerini vurgulayan Göçen, şunları kaydetti:

"Görevleri ile ilgili halkımıza en iyi hizmeti vermek ve halkımızın büyük hizmet beklentisi olan belediye başkanımız sayın Selahattin Ekicioğlu'na yardımcı olabilmek, gerekli olan alt yapımızı oluşturmak için meclis üyelerimize parti olarak eğitim veriyoruz. Başta belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımız Asaf Kayaoğlu ve Nuri Araz olmak üzere tüm meclis üyelerimize büyük sorumluluk düşüyor. Allah yardımcıları olsun. Bizler de İYİ Parti olarak her zaman yanlarındayız."