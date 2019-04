İYİ Parti'den seçim değerlendirmesi

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Başkanlığı binasında konuşan Ataş, Kayseri'nin seçim boyunca güzel bir sınav verdiğini belirterek, süreçte rol oynayan basın kuruluşlarına, güvenlik güçlerine ve il teşkilatı ekibine teşekkür etti.

Kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik eden Ataş, başkanlara görevlerinde başarılar diledi.

İYİ Parti'nin Kayseri'de Millet İttifakı olarak yüzde 31,53 gibi bir oy aldığını, bunun küçümsenmeyecek bir oy olduğunu belirten Ataş, şunları kaydetti:

"AK Parti, kurulduğu günden bu yana belki de ilk kez bir de ittifak yaparak girdikleri seçimde bu kadar düşük oy aldı. Biz her 3 seçmenden birini oyunu alarak büyük başarı elde ettik. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 34 meclis üyemiz, ittifak olarak da 65 meclis üyemiz, bir belediye başkanımız var. Seçilenlerimiz, tüm Kayserili halkın hizmet alması için mücadele edecek. Bir milletvekili olarak Kayseri için faydası olan işlere destek vereceğiz ve yanlarında olacağız. İncesulu hemşehrilerimize ayrıca teşekkür ediyorum verdikleri destekten dolayı. Burada Mustafa İlmek kardeşimiz seçimi kazandı. Ülkemiz bu seçimden sağduyuyla çıktı, inşallah itiraz süreci de bir an önce sonuçlanır. Bir an önce ülkenin gerçek gündemine dönmesi lazım. Beka sorunu olmadığını söylemiştik, olmadığı da aşikar ortada. Biz Kayseri'de işimizin zor olduğunu biliyorduk, bunu bilerek yola çıktık."

Ataş, bir gazetecinin itirazları olup olmadığını sorması üzerine sonucu değiştirecek bir durum olmadığı için herhangi bir itirazda bulunmadıklarını dile getirdi.

Başka bir gazetecinin CHP listelerinden seçilen İYİ Partililerin İzmir'de istifa edip partilerine dönmesinin istenildiğini hatırlatması üzerine Ataş, "Biz bağımsız bir partiyiz. Yüzde 100 ittifakla seçime girmedik. Seçim bitmiştir herkes mazbatasını alıp yerine geçtiğinde kendi siyasetini yapmaya devam edecektir." diye konuştu.