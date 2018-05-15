İYİ Parti yöneticilerinden NGC'ye ziyaret

NEVŞEHİR (AA) - İYİ Parti Nevşehir İl Teşkilatı yöneticileri, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetini (NGC) ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği cemiyette NGC Başkanı Bayram Ekici ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Başkan Canpolat, gazetecilerin kamunun haber edinmesi adına önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde partilerinin büyük bir başarı yakalayacağına inandığını ifade etti.

NGC Başkanı Ekici ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Canpolat ve yönetimine başarı diledi.

